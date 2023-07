Descubra el súper poder de los jugos verdes

Kathya Villalobos tiene 40 años, se enfermaba constantemente, además, asegura que su energía disminuía pasadas las 2:00 p.m., lo que según ella era consecuencia de su sobrepeso. Estos factores hicieron que acudiera donde una nutricionista, la cual, desde la primera cita le dio un pequeño libro con recetas y ventajas de los jugos verdes.

“Desde la primera vez mi cuerpo sintió la diferencia, no solo mejoró mi digestión, el jugo verde me subió las defensas, mejoró la apariencia de mi piel, me siento más desinflamada y hasta tengo más energía”, dijo Kathya, quien asegura que no se imaginó que un vaso de jugo verde al día podía cambiar tanto su salud.

Al igual que ella, son muchas las personas que comprueban las ventajas que ofrece la combinación de frutas y verduras clave, las cuales, una vez que se fusionan, se convierten en una bebida altamente poderosa y efectiva como complemento de un estilo de vida saludable.

Así funciona en el cuerpo

Para la nutricionista, Karla Guillén, la popularidad de los jugos verdes se debe en gran medida a su alto contenido de nutrientes esenciales. Al combinar ingredientes como espinacas, kale, apio, pepino, manzanas verdes y limón, estos jugos ofrecen una poderosa dosis de vitaminas, minerales y antioxidantes, los cuales a su vez, son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, desintoxicantes y energizantes.

Los defensores de los jugos verdes aseguran que su consumo regular puede tener numerosos beneficios para la salud. Algunas de estos beneficios incluyen el fortalecimiento del sistema inmunológico, mejoran de la digestión, la desintoxicación del cuerpo, la promoción de la pérdida de peso y la hidratación adecuada.

Los jugos verdes no deben considerarse como una solución milagrosa para la salud. Es fundamental mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física regularmente para obtener todos los beneficios de un estilo de vida saludable.

También, se ha sugerido que los jugos verdes pueden ayudar a mejorar la salud de la piel, aumentar los niveles de energía y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

“Los jugos verdes son una excelente fuente de fibra dietética. La inclusión de ingredientes como el apio o el pepino proporciona una dosis adicional de fibra que contribuye a mejorar la digestión y mantener un sistema gastrointestinal saludable. La fibra también ayuda a promover la sensación de saciedad, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan controlar su peso o seguir una dieta equilibrada”, dijo Karla Guillén, experta en nutrición.

Otra ventaja significativa es su capacidad desintoxicante. Al incluir ingredientes como el jengibre o el culantro, se estimula la eliminación de toxinas del cuerpo y se promueve la salud del hígado. Estas bebidas también son una fuente natural de clorofila, que ayuda a eliminar metales pesados y otras sustancias dañinas del organismo.

Adicionalmente, los jugos verdes pueden contribuir a mejorar la apariencia de la piel. Los antioxidantes presentes en estas bebidas ayudan a combatir los radicales libres, que pueden causar daño celular y envejecimiento prematuro. Asimismo, su contenido de vitamina C promueve la producción de colágeno, lo que resulta en una piel más saludable y radiante.

Es importante destacar que estos no deben ser considerados como una alternativa completa a una alimentación equilibrada, ya que en realidad se consideran un complemento nutricional que puede integrarse dentro de una dieta variada y saludable.

Una de las ventajas de los jugos verdes es que permiten consumir una gran variedad de vegetales y frutas en una sola bebida, lo que facilita la incorporación de una mayor cantidad de nutrientes en la dieta diaria. Además, al ser líquidos, son rápidamente absorbidos por el organismo, lo que maximiza su efecto beneficioso.

Mezclas ganadoras

Los ingredientes de los jugos verdes destacan por su aporte en vitamina C, por ser antioxidantes y algunos por su contenido en fibra… todos tienen sus fortalezas bien diferenciadas, lo que no se puede negar es que si de manera individual son poderosos, al combinarlos son imparables.

Imagen de Pexels.

Espinacas: Esta hoja es conocida por ser rica en hierro, magnesio y vitaminas del complejo B. Estos nutrientes ayudan a promover la salud cardiovascular y la función cerebral, además de fortalecer el sistema inmunológico. Las espinacas también contienen luteína y zeaxantina, antioxidantes que benefician la salud ocular.

Pepino: Es un ingrediente refrescante y con un alto contenido de agua. Además de ser hidratante, el pepino es bajo en calorías y rico en antioxidantes. Su consumo regular puede ayudar a mantener la hidratación, mejorar la salud del corazón y apoyar la salud digestiva.

Manzana verde: Es una excelente fuente de fibra y vitamina C. La fibra promueve la salud digestiva y la sensación de saciedad, mientras que la vitamina C fortalece el sistema inmunológico y ayuda en la absorción de hierro. Agregan un sabor dulce y refrescante.

Aguacate: Aporta una textura cremosa a los jugos verdes. Rico en grasas saludables, fibra y vitaminas, proporciona saciedad y promueve la salud cardiovascular. También es fuente de antioxidantes, como la vitamina E, que ayuda a proteger las células del daño oxidativo.

Limón: Este ingrediente aporta un toque refrescante y ácido a los jugos verdes. Es conocido por su alto contenido de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico y actúa como antioxidante. Además, ayuda a equilibrar el pH del cuerpo y promover una digestión saludable.

Kale: Aunque en el país es poco común, sí se puede conseguir en algunos supermercados y en la feria del agricultor, también se le conoce como col rizada, es otro ingrediente poderoso en los jugos verdes. Este vegetal de hoja verde es conocido por su alta concentración de vitamina K, que juega un papel fundamental en la coagulación sanguínea y la salud ósea. Además, es una excelente fuente de antioxidantes, fibra y vitamina C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y combatir el estrés oxidativo.

Es importante consumir los jugos frescos y en su estado natural, evitando la adición de azúcares o edulcorantes artificiales.

Apio: Es un ingrediente popular en los jugos verdes debido a su alto contenido de agua y su capacidad de promover la hidratación del cuerpo. Además, es conocido por su efecto diurético, lo que ayuda a eliminar toxinas y reducir la retención de líquidos. También es rico en fibra y vitaminas, especialmente la vitamina K, que contribuye a la salud ósea y la coagulación sanguínea.

Piña: Además de su delicioso sabor, la piña contiene bromelina, una enzima que ayuda a la digestión y tiene propiedades antiinflamatorias. También es rica en vitamina C y manganeso, nutrientes que contribuyen a la salud del sistema inmunológico y la formación de colágeno.

Jengibre: Esta es una raíz con propiedades antiinflamatorias y digestivas. Su inclusión en los jugos verdes proporciona un toque de sabor picante y ayuda a aliviar la inflamación, mejorar la digestión y aliviar las molestias estomacales. El jengibre también ha demostrado tener propiedades antioxidantes y puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico.

Estos son solo algunos de los ingredientes que hacen que los jugos verdes sean tan beneficiosos para la salud. La combinación de estos ingredientes, junto con otros vegetales y frutas, crea una mezcla poderosa de nutrientes, antioxidantes y compuestos bioactivos que promueven la vitalidad y el bienestar general.

Aproveche los productos de temporada, que por lo general se encuentran a mejor precio. Además, experimentar con diferentes frutas, verduras, súper alimentos y hierbas, le permitirá descubrir sus combinaciones favoritas.

Algunas combinaciones

Jugo vitalidad: Espinacas + pepino + limón. Esta combinación es perfecta para aumentar la vitalidad y obtener una dosis de antioxidantes. Las espinacas aportan hierro y vitaminas del complejo B, el pepino hidrata y refresca, y el limón aporta vitamina C y un toque ácido.

Jugo digestivo: Manzana verde + pepino + jengibre. Recomendado para promover la salud del sistema digestivo. La manzana verde aporta fibra y vitamina C, el pepino hidrata y tiene propiedades diuréticas, y el jengibre ayuda a aliviar las molestias estomacales y mejorar la digestión.

Jugo inmunidad: Espinacas + manzana verde + limón. Esta combinación fortalece el sistema inmunológico y aporta antioxidantes. Las espinacas proporcionan vitamina C y antioxidantes, la manzana verde aporta fibra y vitamina C, y el limón refuerza el sistema inmunológico y equilibra el pH.

Jugo energético: Pepino + manzana verde + jengibre. Ideal para aumentar los niveles de energía de forma natural. El pepino hidrata y refresca, la manzana verde aporta fibra y vitamina C, y el jengibre estimula la digestión y brinda una sensación energía.