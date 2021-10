Estas recomendaciones le ayudarán a dejar de comprar por impulso

Tal vez en algún momento, al revisar con detalle sus gastos, se ha preguntado si realmente necesitaba todo lo que ha comprado. En mayor o menor medida, hoy en día, es bastante habitual que todos realicen alguna compra de manera impulsiva.

La experta en imagen Luigina Campos explica que “la mayoría de mujeres compra por impulso, de hecho uno de los axiomas de la imagen dice que más del 85% de las decisiones que se toman son inconscientes. Es por eso, que mucha de la ropa que se compra no la usamos o nos deja de gustar después de haberla comprado, ya que las emociones tienen un papel fundamental a la hora de comprar”.

“Comprar algo que no necesitamos, sin dedicar un tiempo a evaluar las características del producto, comparar precios, o revisar lo que tenemos en el armario, es contraproducente para la economía personal, del hogar y del ahorro en general. Si meditamos en la cantidad de ropa que hay en el armario y el porcentaje que no se usa (más del 80%), de seguro te sorprenderás con la cantidad de dinero que has gastado”, agregó Campos.

Por esta razón y en víspera de fechas tan importantes como las celebraciones de viernes negro, fin e inicio de año, la experta diseñó una guía de recomendaciones que te ayudará a dejar de comprar por impulso y efectuar solamente compras inteligentes. Así podrás cuidar y aprovechar mejor tus ingresos de dinero como el aguinaldo y/o bonificaciones,

¿Cómo podemos dejar de comprar por impulso?

La primera sugerencia es el auto-conocimiento. Si conoces que le luce mejor en cuanto a las medidas corporales, colores y estilo, ya no se dejará llevar por el inconsciente, sino que hará compras conscientes, eligiendo solo lo que le favorece. Esa es una de las principales razones, por la cual las mujeres en ocasiones ni estrenan la ropa, porque compran prendas que luego ya no les gusta cuando caen en la realidad. Si se conocen lo suficiente, ninguna vendedora las engañará”, comentó Campos.

La segunda recomendación que brinda Campos es la creación de una estrategia de compras basada en cápsulas de vestuario.

“Se pueden crear cápsulas de 30 prendas y armar hasta 300 combinaciones ¿Se imagina todo el año combinando diferente? El secreto está en saber qué piezas y colores añadir a partir de lo que ya existe en su armario. Eso le evitará incorporar prendas que no combinen y más bien ganar más por su dinero”.

Otro consejo es que la prenda sea versátil, es decir, que sea fácil de combinar y que no pase de moda tan fácilmente.

Una cuarta recomendación es pensar en prendas lisas. No está mal agregar estampados, pero antes de incluirlos hay que definir si estos combinan y nos favorecen. Si en su guardarropa ya hay suficiente estampado, lo mejor es incluir las prendas lisas para combinar.

“La idea de tener muchas prendas en el armario, tampoco garantiza que puedas realizar muchas combinaciones, por el contrario, podrías verte siempre igual, porque la ropa con la que contas no combina entre sí”, añade Campos.

Una recomendación fundamental es comprar una prenda que combine al menos con tres prendas más, caso contrario, esa prenda en definitiva no será una buena compra. Comprar una pieza y luego pensar en agregarle los complementos que no se tienen, es un error muy frecuente.

Campos también señala que si hay prendas que no se usan o nos provocan inseguridad, es mejor sacarlas, y dejar que ingresen prendas que sí nos favorecen y nos elevan el estado de ánimo.

“Una sugerencia muy importante es no dejarse llevar por los descuentos, debido a que no todas esas prendan con rebajas se adaptan a su estilo de vida, su figura, su tonalidad, o su esencia. Las ofertas no siempre son buena opción, es mejor invertir en una sola prenda de calidad y versátil que en 100 en descuento o con precios rebajados que no cumplan con las características correctas para vos”, mencionó Campos.

“Gracias a mi formación en finanzas, siempre busco el equilibrio económico de mis clientes, quiero que ganen tanto estética como financieramente, es hora de hacer un alto y que se conviertan en compradoras inteligentes, adquiriendo prendas que les haga lucir muy bien pero que además sus bolsillos lo agradezcan ¡No más despilfarro!”