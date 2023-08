Claves para disfrutar la lactancia materna y no morir en el intento

La lactancia materna es un proceso lleno de expectativas, creencias y consejos disfrazados de información. Desde el embarazo hay incertidumbre y la mamá trata de prepararse para una de las etapas más hermosas de la maternidad. El olor a recién nacido, el contacto visual madre-hijo y el milagro natural del cuerpo que después de formar vida en el vientre; provee el alimento perfecto para ese bebé recién nacido. Sin duda es un momento maravilloso, pero toda madre debe de tener la información correcta para disfrutar de su lactancia materna y no morir en el intento.

Fotografía de Pexels - Kristina Paukshtite.

La nutricionista Verónica Castro, especialista en lactancia materna y alimentación durante el embarazo, comparte tres puntos claves para llevar a cabo una lactancia desde el disfrute y no desde la frustración.

Confianza de la madre

“La principal clave para tener éxito en la lactancia materna es que la madre tenga confianza en ella misma. Así como el cuerpo es perfecto y desarrolla al bebé en el vientre durante el embarazo, es capaz de producir la leche en cantidad y calidad adecuadas para el desarrollo del recién nacido. Hoy en día la falta de confianza en las mamás y especialmente las madres primerizas hace que la lactancia sea un camino tenebroso para muchas mujeres. Debemos luchar por devolverles la confianza”, revela Castro.

Técnica Adecuada

“Por supuesto que otro punto vital para las familias lactantes, es informarse y aprender sobre la técnica adecuada para amamantar a sus hijos. Reconocer el famoso ‘garre profundo del pecho’, es decir que el bebé no succione solo la punta del pezón de la mamá, sino que él pezón quede bien adentro de la boca del bebé, los labios del bebe bien abiertos ‘como boquita de pescado’; que el cuerpo del bebé esté bien pegadito al cuerpo de la madre y que poco a poco ambos encuentren sus posturas favoritas. Es recomendable asistir a una asesoría o un taller de lactancia con un profesional certificado para poder abarcar todo lo relacionado a la técnica, las posturas, el tipo de parto y demás aspectos particulares de cada familia. De esta manera, el momento del nacimiento será un plan estipulado que ayude a que la lactancia se inicie con éxito”, recomienda.

Red de apoyo

“Cuando la madre lactante tiene el apoyo de su pareja, de su familia y de las personas más cercanas, le es más fácil disfrutar de la lactancia. Adaptarse a los nuevos cambios y superar con éxito cualquier reto que se presente en este periodo. Si bien los protagonistas de la lactancia son mamá y bebé, cuando se cuenta con una red de apoyo positiva y respetuosa, el proceso de adaptación es más disfrutado. Tareas como que la red de apoyo se encargue de la limpieza de la casa, de preparar comida nutritiva para la madre, cuidar al bebé para que la mamá se dé un baño tranquilo y duradero y estar presente para acompañar y contener a esta mamá, son formas sencillas de ser parte activa de esa nueva lactancia”, explica.

Mamá vos podés, no hay mejor mamá para tus hijos que vos. Tu corazón no se equivoca y lo estás haciendo bien.

Mitos y verdades sobre lactancia

En algunos hogares, llegan consejos y recomendaciones disfrazados de información útil, con las mejores de las intenciones. Sin embargo, es importante derribar mitos y descartar creencias que más bien ayudan a la frustración. La Dra. Castro hace énfasis en las más usuales.

Mito: La lactancia materna duele y hay que aguantar.

Verdad: “Los bebés nacen con el reflejo de succión activo y abren la boca cuando sienten el pezón cerca, asegurarse que el bebé abra bien la boca y que el pezón quede bien adentro de su boquita logrará un buen agarre y evitará el dolor de un pezón lastimado o agrietado. Cuando los pezones se rompen, la mejor forma de curarlos es revisando la succión y la anatomía de la boca del bebé para lograr una postura adecuada”.

Mito: Mi leche no es suficiente, mi bebé llora de hambre.

Verdad: “La leche materna es el mejor alimento para el lactante, el cuerpo tiene la capacidad de producir la calidad y cantidad perfecta según lo vaya necesitando el bebé. El tamaño del estómago de un recién nacido es aproximadamente de 5 ml, el tamaño de una aceituna. La leche materna es un alimento tan completo que está lista para ser absorbida en su totalidad, por eso cuando el bebé come, su estómago se llena y su cuerpo absorbe la leche con rapidez para usarla en su crecimiento. Es normal que el bebé vuelva a tener hambre con prontitud y quiere volver a comer. El bebé no queda con hambre, sino que su cuerpo vuele a repetir el ciclo de comer, absorber, crecer y volver a comer”.

Mito: No me ha bajado la leche, solo tengo calostro y eso no llena a mi bebé.

Verdad: “Los primeros días después del parto lo que sale del pecho de la madre son gotitas de calostro. El calostro es la primera leche que bebé toma, lo llamamos oro líquido porque es una sustancia densa, de color amarilla y pegajosa que está concentrada con defensas, agua, proteína, grasa y carbohidratos y es lo único que el bebé necesita. Entre el día 3 y el día 7, aumenta la cantidad de la leche de transición y luego el cuerpo produce leche madura siendo una leche más blanca, menos espesa y en mayor cantidad. Una buena forma de saber que el bebé está comiendo suficiente los primeros días de vida es monitoreando su peso, la orina y las heces de bebé. Aunque creamos que es poquita la cantidad de calostro que el bebé come, si los orines son claritos y abundantes y las heces van cambiando de color progresivamente de negro a verde y luego a amarillo mostaza, podemos estar tranquilas de que todo marcha con normalidad”.

“Cada familia es distinta. Cada maternidad es distinta y cada lactancia es distinta. Lo que le sirve a la vecina no necesariamente me sirve a mí. Es importante estar en contacto con profesionales capacitados que den confianza y acompañen en las decisiones familiares de esta aventura. La información es poder y la confianza es la clave del éxito”. Dra. Verónica Castro, nutricionista especialista en lactancia materna.

Fuente:

Dra. Verónica Castro Rojas

Nutricionista enfocada en población Materno Infantil

Consultora Internacional de Lactancia Materna

Redes sociales: Healthy Mom Nutrition

Teléfono: 63172914