Laminado de cejas, aspecto natural sin dolor

El mundo cosmético ofrece cada día nuevos y mejores tratamientos estéticos y la apariencia de las cejas depende de muchos aspectos y, para quienes no están conformes con sus cejas naturales, tienen a disposición una serie de técnicas para lograr la apariencia que busca.

En este sentido el laminado de cejas es una de las opciones recientes que consiste en darle a las cejas una apariencia más voluminosa, definida y uniforme. Esta técnica utiliza un gel especial para cejas y un moldeador de cejas para enderezar y fijar los vellos en la dirección deseada, tal y como lo explica la esteticista María José Phillips.

Imagen de Pexels de Antoni Shkraba.

¿En qué consiste el procedimiento?

El proceso comienza limpiando las cejas y aplicando un gel especial para suavizar los vellos y permitir que se moldeen fácilmente. Luego, se aplica el moldeador de cejas para enderezar los vellos en la dirección deseada y se fija con un líquido para tal fin. Este proceso se realiza en ambas cejas y se deja actuar durante unos minutos.

Una vez que se ha fijado el gel y se ha moldeado correctamente la ceja, se aplica un tinte para cejas en caso que así lo desee, pero no es necesario. Finalmente, se retira el moldeador y se peinan las cejas para darles la forma y el estilo deseado.

En resumen, las cejas laminadas son una técnica popular y efectiva para mejorar la apariencia de las cejas de forma no invasiva y duradera.

Después de someterse a la técnica de cejas laminadas, es importante seguir algunos cuidados para mantener los resultados durante más tiempo.

Evitar mojar las cejas las primeras 24 horas después del tratamiento para permitir que el adhesivo se fije correctamente.

No aplicar productos para las cejas, como lápices o geles, durante las siguientes 24 horas después del tratamiento.

Evitar la exposición prolongada al sol y al agua caliente, como en una ducha o sauna, durante al menos las primeras 48 horas después del tratamiento.

No frotar ni raspar las cejas con fuerza, ya que esto podría dañar los vellos y hacer que se desprendan.

Evitar usar aceites o cremas grasas en las cejas, ya que pueden afectar el adhesivo y hacer que las cejas se despeguen.

Peinar las cejas diariamente para mantenerlas en su lugar y darles la forma deseada.

La técnica de cejas laminadas es una opción popular para aquellas personas que quieren mejorar la apariencia de sus cejas sin tener que recurrir a tratamientos más invasivos, como el microblading o las extensiones de cejas.

Ventajas de las cejas laminadas:

1. Aspecto más completo: La técnica de cejas laminadas permite dar una apariencia más densa y uniforme a las cejas, ya que se enderezan y fijan los vellos en la dirección deseada

2. Durabilidad: Los resultados de las cejas laminadas pueden durar hasta 6 semanas, lo que significa que no se necesita un mantenimiento frecuente.

3. Versatilidad: Las cejas laminadas pueden adaptarse a diferentes estilos y formas de cejas, lo que permite personalizar el tratamiento para cada persona.

4. Procedimiento no invasivo: Las cejas laminadas no requieren ningún tipo de incisión o corte, lo que lo convierte en un tratamiento seguro y no invasivo.

5. Resultados inmediatos: Después del procedimiento, se pueden ver los resultados inmediatamente, lo que significa que no hay tiempo de espera para disfrutar los resultados.