Ramírez se refiere al lente público para emitir su opinión. “A nivel internacional la percepción resultado de la opinión pública siempre se ve manipulada por los medios. No quiero decir que el accionar de Hitler no fuera nocivo y que por eso supone una connotación negativa porque no es el caso; simplemente quiero recalcar que a nivel internacional se han vivido e incluso se viven injusticias que han alcanzado el calibre de lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial en manos de este hombre. Las personas no son conscientes de estos actos porque no ayudan a la consolidación del pensamiento global en el orden mundial por lo tanto no creo que el mundo lamentara realmente la muerte de Hitler”.