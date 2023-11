Vea el paso del tiempo en las fotografías de este tico junto a 15 presidentes de Costa Rica

¿Colarse entre la seguridad? Check.

¿Pedir ayuda a un desconocido? Check.

¿Viajar hasta la Isla del Coco? Check.

No importa lo que tenga que hacer: si Roberto Montero se propone algo, él lo cumple.

Al lado de una torre de fotos colocada sobre la mesa de su casa hay 16 retratos. Hay unas en blanco y negro, otras en color. Lo cierto es que en todas aparece don Roberto, quien el 20 de noviembre cumplirá 75 años, con alguien más.

Roberto Montero es un fotógrafo de Barva, Heredia, con más de cinco décadas de trayectoria que empezó a fotografiarse con expresidentes de Costa Rica cuando tenía 21 años. (Rafael Pacheco Granados)

Se trata de rostros conocidos, nombres que son populares entre la población costarricense. La mayoría son hombres, sin embargo, en una sobresale una mujer. El retrato más antiguo tiene unos 50 años y don Roberto lo mira con nostalgia, como si estuviera recordando aquel momento.

Luego, toma entre sus manos el resto de las fotografías que, a pesar de los años, se mantienen intactas y sonríe con orgullo. No es para menos: no todos los costarricenses pueden decir que tienen un retrato con los últimos 15 presidentes que ha tenido el país... Pero don Roberto sí.

La imagen que sostenía inicialmente entre sus manos mostraba a José Figueres Ferrer, mejor conocido como don Pepe, quien gobernó el país en tres ocasiones (entre 1948 y 1949; de 1953 a 1958 y de 1970 a 1974).

Fue en 1971 cuando don Roberto se pudo retratar con Figueres. En ese entonces, él tenía 21 años y estaba comenzando a trabajar como fotógrafo, profesión que por años lo llevó a tener las más grandes experiencias de vida en periódicos como La República y La Prensa Libre, en los que trabajó por más de una década. Posteriormente, se dedicó a su oficio de forma independiente.

En el recuerdo, perfectamente conservado, don Roberto se ve feliz mientras abraza a don Pepe y juntos posan para la foto. Este fue el primer presidente que conoció en persona y afirma que no podía dejar pasar la oportunidad.

“Es una gran satisfacción personal tener estas fotos. Siento que es un logro en mi carrera. Empezó por don Pepe y ahí siguió la colección. Nunca me imaginé que (la colección) iba a ser tan grande, tan bonita y tan satisfactoria. Siempre me ha gustado guardar el recuerdo y que mejor que con una foto. A mí siempre me ha gustado la historia y creo que esto es historia”, cuenta.

Al principio se tomaba fotografías con los mandatarios pues siempre le ha gustado la política y consideraba bonito tener un recuerdo con ellos.

Ahora se lamenta por no tener un retrato con Rafael Ángel Calderón Guardia ni con Francisco Orlich. “Me hubiera encantado tener una foto con ellos dos, pero como dicen: ‘llegué tarde’”, dice con pesar.

Roberto Montero, de 74 años, comenzó su carrera como fotógrafo de manera autodidacta sin imaginar la gran satisfacción que le traería este a su vida. (Rafael Pacheco Granados)

Aunque puede parecer complicado buscar a un presidente de una nación para retratarse con él, en realidad este hombre afirma que fue tarea sencilla. Trabajar en medios de comunicación le ayudaba a encontrar más fácilmente al mandatario con quien quería un recuerdo.

De hecho, había algunos expresidentes que lo recordaban e incluso sabían su nombre, pues lo veían con frecuencia, recuerda.

“Tuve la oportunidad de tomarme todas estas fotos y creo que es porque antes era muy fácil, no había tanta seguridad y tanta cosa como ahora. Uno llegaba y se tomaba la foto con quien fuera y no había ningún problema”, detalla.

Para conseguir las fotos, don Roberto le entregaba su cámara a la primera persona que estuviera cerca y le pedía que la tomara. En otras ocasiones, se encontraba con otros fotógrafos que le ayudaban.

Sin embargo, confiesa que después después de salir de los medios y trabajar en Casa Presidencial como fotógrafo de Laura Chinchilla, presidenta entre el 2010 y el 2014, todo ha sido más difícil, pues ya no está en la prensa.

A Luis Guillermo Solís, a Carlos Alvarado y a Rodrigo Chaves, los últimos mandatarios de la nación, los ha tenido que buscar en actividades públicas para conseguir el retrato.

“Nunca pensé en armar una colección de este tipo... Solo se dio. Cuando me percaté que tenía foto con todos los presidentes y que solo me faltaban los últimos tres, los empecé a buscar para tomarme la foto con ellos”, dice.

El resultado de esta incansable búsqueda con expresidentes se resume en estas 16 fotografías.

Roberto Montero cuenta que en 1971 aprovechó un evento en el hotel Cariari para tomarse la foto con don Pepe. Se acercó al exmandatario y le dijo: 'Don José, ¿me puedo tomar una foto con usted?'; él aceptó. (Roberto Montero )

Roberto Montero buscó al expresidente Mario Echandi años después de su gobierno (1958-1962), pues cuando el político estaba en el poder él todavía no era fotógrafo. Coincidió con él en un evento. Dice que era un hombre serio, pero agradable. (Roberto Montero )

Años después de que José Joaquín Trejos (1966-1970) dejó el poder, Roberto Montero se fotografió en una actividad en la que coincidieron. (Roberto Montero )

En 1978, cuando Daniel Oduber se disponía a dejar el poder, invitó a la prensa que cubría Casa Presidencial a la finca La Flor y allí pudo conseguir su retrato con él. Al exmandatario lo recuerda como "un hombre muy agradable y humilde". (Roberto Montero )

Cuando don Rodrigo Montero observa la foto con Rodrigo Carazo (1978-1982) recuerda el mal momento que vivió por acompañar al expresidente a la Isla del Coco: "Ese día hubo una tormenta y el mar estaba picado y me enfermé. Por dicha, el presidente andaba su equipo de salud y me inyectó". (Roberto Montero )

El fotógrafo describe a Luis Alberto Monge (1982-1986) como "un señor bonachón, de raíces humildes y muy amigable". La foto la tomó en el hotel Radisson durante una reunión de radiodifusores. No le costó eternizar el momento porque el mandatario "era un conocido". (Roberto Montero )

Montero no recuerda dónde hizo el retrato con Óscar Arias (1986-1990), lo que sí puede decir es el político se mostró como un hombre "muy afable". (Roberto Montero )

A Rafael Calderón Fournier (1990-1994) es uno de los presidentes que más recuerda. La fotografía fue posible mientras conversaban durante una actividad en el Banco Crédito Agrícola de Cartago. (Roberto Montero )

Un día, mientras Roberto Montero le hacía fotos a un locutor de Radio Monumental, se percató de que llegó José María Figueres (1994-1998) y aprovechó para acercarse a él y decirle que quería una imagen. (Roberto Montero )

Tampoco recuerda cómo consiguió la foto con Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002). Contó que con él era "un poco diferente el asunto", pues era un hombre muy serio, pero aun así destaca que "para la foto me abrazó". (Roberto Montero )

De Abel Pacheco (2002-2006), solo tiene buenos recuerdos, pues lo considera "muy buena gente". La fotografía fue en una actividad de la Cámara de Radio. (Roberto Montero )

Aunque ya tenía una foto con Óscar Arias, quiso volver a tomarse una con él en su segundo mandato (2006-2010). La fotografía fue en una actividad en la que no estaban laborando y, aunque no quedó viendo hacia la cámara, le satisface haberse acercado al exmandatario. (Roberto Montero )

"Esta es una foto especial", dice don Roberto. Laura Chinchilla (2010-2014) no solo fue la primera mujer presidenta de Costa Rica, sino que también fue su jefa. La recuerda como una persona "con mucho carisma, una señora muy amable, muy agradable. Fue una época muy bonita y un privilegio". Esta fotografía fue en la Asamblea Legislativa. (Roberto Montero )

Montero fue a buscar a Luis Guillermo Solís (2014-2018) al Tribunal Supremo de Elecciones, luego de ser electo presidente de Costa Rica. La foto fue precisamente cuando le entregaron las credenciales presidenciales. Fue un momento agradable y el exmandatario se mostró muy simpático, dice. (Roberto Montero )

Don Roberto sabía que Carlos Alvarado (2018-2022) iba a inaugurar unas obras viales en Heredia y decidió ir hasta el lugar para conseguir la foto. Conocía a algunos periodistas que le ayudaron. (Roberto Carlos Sanchez)