Una mansión porno en Costa Rica

Laura es una joven colombiana quien desde hace varios años reside en Costa Rica. Aquí había trabajado en la pizzería de la familia, le iba bien, pero cocinar a la leña no era su vocación, aunque su papá siempre quiso que heredara el negocio.

Ella siempre soñó con estar frente a las cámaras: es extrovertida y disfruta llamar la atención de los demás. Un día simplemente pensó en hacer algo diferente, algo que la sacara de su zona de confort y encontró en la generación de contenido para adultos (pornografía) una inspiración para su vida.

Laura tiene 25 años y nunca había hecho contenido para adultos, pero en su afán por encontrar un trabajo exótico dio con la mansión Magnetix CR. (JOHN DURAN)

Esta joven de 25 años, con un rostro hermoso y de hablar pausado con su inconfundible acento bogotano, jamás imaginó que encontraría frente a una webcam su vocación para el erotismo.

Ella y otras mujeres que trabajan en la industria de entretenimiento para adultos en Internet hallaron en una productora de este tipo de contenido en Costa Rica un lugar seguro para ganar dinero.

Laura es parte del staff de Magnetix CR, una empresa de generación de contenido para adultos que transmite sus producciones por diferentes plataformas virtuales.

“Siempre me interesó lo artístico, no tanto los estudios. Así que buscando en qué trabajar me encontré que existían estos empleos de webcam. Al principio había tabú, pero también me generó curiosidad e inquietud sobre de qué se trataba”, recordó Laura.

Los videos que produce Magnetix se colocan en servicios de transmisión en línea como Only Fans, Stripchat, TikTok, Twitter e Instagram, entre otros.

Ella nunca había hecho algo similar, ni siquiera en la intimidad de su habitación, como sí lo hacen muchas personas que transmiten y comparten contenido en plataformas digitales de suscripción, como la reconocida Only Fans.

“Busqué hasta en Colombia, pero no me gustaba lo que veía. Un día encontré este lugar en Instagram, vi que tenían fotos hermosas de las muchachas y de los escenarios, los contacté, pero siempre había cuestionamientos al respecto”, explicó la modelo.

Después de varios contactos con la empresa, se convirtió en una de las modelos estrella de esta productora que tiene sus instalaciones en San Pedro de Montes de Oca, en una casa tipo mansión que los dueños adquirieron y acondicionaron con varios escenarios donde las modelos hacen sus grabaciones.

Hay desde un sauna hasta un salón con un trono donde las muchachas se convierten en reinas y así cumplen las fantasías de sus seguidores. Desde allí las jóvenes hacen su carrera como modelos y actrices de corte erótico.

Aisa Kiraya y Haroki Neko hacen transmisiones en vivo. Muchas veces interactúan en la misma sala virtual para departir con sus fans. (JOHN DURAN)

Al momento de realizar este reportaje, cuatro jóvenes aceptaron hablar sobre sus experiencias en la productora. Tres de ellas prefirieron utilizar sus nombres artísticos, mientras que Laura no tuvo reparo en contar su historia desde su identidad real.

Producción Copiado!

Magnetix es una productora de videos de corte pornográfico que se transmiten en plataformas digitales. La demanda de este material en Internet es muy amplia: en la web hay miles de páginas dedicadas a ese tipo de contenidos explícitos para un público adulto.

En esta empresa se hacen transmisiones en tiempo real. Así, las modelos pueden interactuar con los usuarios que se conecten al streaming y cumplir las peticiones de sus seguidores que pueden ser tan variadas como mostrar los pies, personificar animales o simplemente conversar sobre temas cotidianos para sentirse acompañados.

Los videos que produce Magnetix se colocan en servicios de transmisión en línea como Only Fans, Stripchat, TikTok, Twitter e Instagram, entre otros. La mecánica es que el cliente abre una cuenta (suscripción) por la cual realiza un pago para tener acceso a las páginas. La transacción monetaria se hace por medio de dinero virtual y los interesados pagan una entrada para ingresar a los espectáculos y además dan propinas.

Aquí yo puedo andar sin ropa y nadie me dice nada. Este trabajo puede considerarse fuerte, pero es un ambiente libre de acoso” — Aisa, modelo

En sencillo: es como hacer un perfil en Netflix para tener acceso a los contenidos, solo que estos por lo general son pay per view (pago por evento) de pornografía.

“Esa es la facilidad de trabajar con estas plataformas porque ya tienen un público establecido y un sistema de procesamiento de pagos”, afirmó Mauricio Cantillo, administrador y director de producción de la firma, la cual es propiedad de inversores estadounidenses con negocios similares en Norteamérica.

Cuando visitamos Magnetix conversamos con las modelos que para ese momento se encontraban trabajando en el lugar, así como también con otros empleados de la productora, como el contador, el administrador e incluso la persona encargada de monitorear las transmisiones que realizan las muchachas.

“Es un estudio de grabación. Tenemos alrededor de 30 sets equipados con cámaras, micrófonos, parlantes y equipos de monitoreo; todo lo necesario para que las modelos realicen sus shows. Es un concepto de entretenimiento para adultos”, explicó Cantillo.

Michelle Vindas es la encargada de monitorear las transmisiones en vivo. Ella evita que haya comentarios pasados de tono hacia las modelos. (JOHN DURAN)

Oficialmente, Magnetix inició transmisiones desde Costa Rica en enero del 2023, pero desde dos años antes se venía desarrollando el proyecto en suelo tico, con el trabajo del montaje físico y detalles técnicos para las transmisiones.

La productora cuenta con su permiso de funcionamiento otorgado por el Ministerio de Salud, que le fue entregado el 12 de abril; en cuanto a la patente comercial por parte de la Municipalidad de Montes de Oca, esta se encuentra en trámite.

Al ser un estudio de grabación se manejan también con base a informes semanales de las transmisiones, objetivos para atraer más usuarios, así como análisis de días y horas que ayudan a que los espectáculos sean más vistos.

Las modelos tienen horarios de labores y cumplen con una agenda de grabaciones en los diferentes sets.

Las muchachas trabajan por servicios profesionales, explicó el contador Marco Badilla. A ellas se les da un acompañamiento en temas de pagos de impuestos, facturación e incluso sobre cómo asegurarse como trabajadoras independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

Cantillo aseguró que lo que ahí se da no es prostitución, pues no hay contactos físicos sexuales entre las modelos y los suscriptores. Además, remarca que todos los participantes son personas mayores de 18 años.

La mansión donde opera Magnetix cuenta con diferentes espacios para las grabaciones, pero también con un amplio vestidor equipado para las necesidades de las modelos. (JOHN DURAN)

En Costa Rica la prostitución es penada por la ley cuando se promueva a personas de cualquier sexo o se las induzca a ejercerla o las mantenga en ella o las reclute con ese propósito. Además, la producción, fabricación, reproducción por cualquier medio de material pornográfico infantil y su posesión también es sancionada con penas de prisión.

Las modelos en Magnetix ganan un ingreso base mensual de $1.600. Además, reciben un porcentaje de las propinas que los usuarios de las plataformas pagan por las transmisiones.

“Es muy importante que las muchachas vengan y vean que este es un espacio en el que se van a sentir seguras, acompañadas, que nadie las va a tocar de forma inapropiada. Que puedan trabajar y enfocarse sin tener que estar preocupadas por su integridad física”, dijo Cantillo.

Las modelos entrevistadas para este trabajo coincidieron en que grabar en un lugar como este las mantiene alejadas de posibles abusos y acosos que han padecido en otros ambientes.

“No es un empleo común, eso está claro, se hace con menos ropa, pero al final de cuentas es un trabajo Mauricio Cantillo, administrador Magnetix

Aisa, por ejemplo, contó que fue víctima de acoso sexual por parte de clientes y jefes cuando trabajaba como salonera. “Aquí yo puedo andar sin ropa y nadie me dice nada. Este trabajo puede considerarse fuerte, pero es un ambiente libre de acoso”, sentenció.

¿Qué hacen? Copiado!

De acuerdo con Cantillo, ellos brindan entretenimiento para adultos. Para lograrlo realizan diferentes montajes temáticos para que los usuarios se enganchen “con las historias”.

Entre esos shows destacan conversaciones tipo podcast con las muchachas. En estos se han abordado temas de sexualidad con especialistas. También se hacen transmisiones en vivo en las que el elenco juega videojuegos mientras los fans las acompañan.

“Nos enfocamos en la personalidad de las chicas, en realizar shows especiales no solo con muchachas guapas, sino de llamar la atención con sus talentos en diferentes áreas artísticas, como la danza o la actuación”, dijo Cantillo.

Las modelos aseguran que este tipo de producciones las libran del acoso sexual que sufren las mujeres en otros ambientes laborales. (JOHN DURAN)

En la empresa buscan crear personajes que generen seguidores, sostener al público que entra a las transmisiones -que duran cuatro horas cada una- a ver a sus modelos favoritas y para ello cuentan con la guía de una persona especializada en artes escénicas que las ayuda a preparar las coreografías de sus shows.

Cada transmisión se divide en varias partes: la primera es “armar la sala”, que significa crear interacción con el público (conversar, presentarse).

“Hay personas que se conectan y hablan con ellas de canciones, de películas, de viajes. Ahí es donde entra la personalidad de cada chica para mantener una conversación. Hay dos públicos generales: quienes buscan satisfacción inmediata y quienes son muy transaccionales. Hay quienes buscan salir de su vida cotidiana”, aseveró Cantillo.

Después de tener al “público enganchado” se realiza el show principal que tiene un desarrollo y un final. En la productora lo manejan como una especie de obra de teatro.

El fuerte de los videos es la pornografía. Las muchachas pueden utilizar cualquier tipo de trama para llamar la atención de los usuarios (historias de reinas, deportistas o de personajes que interpretan) para continuar con contenido de corte sexual explícito.

Mauricio Cantillo es el administrador de la empresa y también funge como asistente de vestuario para las modelos. (JOHN DURAN)

En la empresa trabaja un fotógrafo que se encarga de la parte gráfica de las transmisiones, además hay dos personas en labores técnicas. También trabajan allí un experto en postproducción, quien edita el contenido, y una joven que está monitoreando las transmisiones.

“Cuidamos si alguno de los usuarios se sobrepasa con los comentarios. Pasa pocas veces, pero cuando sucede lo bloqueamos. El ambiente de trabajo es muy sano, nos llevamos bien, los compañeros de trabajo son muy respetuosos”, explicó Michelle Vindas,encargada de monitoreo de comentarios y quien al momento de la entrevista tenía apenas un mes de trabajar en el lugar donde incluso su papá, su hermano y su tío también realizaban labores de construcción y mantenimiento.

En el caso de Laura, quien es parte de Magnetix desde noviembre del año pasado, ella cuenta que llega muy temprano a las instalaciones de la productora y cumple un horario como cualquier otro lugar de trabajo.

“Vengo a las 8 de la mañana, me maquillo y espero a que llegue Mauricio para que me dé el traje y los accesorios que voy a usar. Voy a la habitación que me corresponde, conecto mis aparatos para comenzar con mis transmisiones”, explicó la modelo.

Las estrellas Copiado!

Encontramos a Aisa Kiraya y Haroki Neko, ambas de 23 años. Ellas estaban vestidas con trajes de colores pastel y mucho brillo. Sus historias tienen cosas en común. Las dos contaron que desde hace varios años gustan de hacer este tipo de transmisiones, pero que hasta ahora lograron hacerlo de manera más profesional y en un lugar donde se sienten seguras.

Ellas el día de nuestra visita tenían programada una transmisión en uno de sus canales, donde gozan juntas de un buen número de seguidores que están atentos a sus contenidos.

Haroki narró que ella siempre fue muy tímida, pero que le gustaba el modelaje. Así fue como poco a poco se fue abriendo paso en temas de contenido para adultos.

Aisa Kiraya y Haroki Neko tienen un séquito de fans que esperan con ansias sus transmisiones. (JOHN DURAN)

“Es curioso porque a partir de estas transmisiones he ido encontrando un público muy específico que conectó conmigo. Hay personas de diferentes orientaciones sexuales que me siguen por mi personaje y los conceptos que expongo”, dijo la modelo, quien antes de llegar a Magnetix trabajaba como niñera.

En el caso de Aisa, ella confesó que siempre fue una amante del erotismo y que en su casa hacía contenido, pero como lo producía con su teléfono celular, era de baja calidad.

“Acá hemos aprendido a jugar con el erotismo, a verlo como algo más artístico y no solo como algo pornográfico”, dijo.

“Siempre fue horrible, si no eran los clientes eran los jefes los que me acosaban y eso que uno andaba con ropa normal, por decirlo de alguna manera”, sentenció.

Laura llega a la empresa en horario de oficina. A partir de las 8 de la mañana inicia su jornada laboral. (JOHN DURAN)

Por su parte, Dakota Wilder, de 20 años, quien es perforadora y modificadora corporal de profesión, tiene un perfil algo diferente al de sus compañeras.

Ella desde siempre se sintió atraída por este tipo de trabajos y un amigo fue quien le recomendó hacer el casting para Magnetix.

“Yo no tenía experiencia previa en nada que tuviera que ver con el contenido para adultos; aquí he aprendido de todo hasta de temas administrativos y modelaje. Nos dan la oportunidad de explotar nuestra creatividad y experimentar en nuevas áreas. Me gusta mucho tener la atención del público, así que interactúo mucho con ellos”, comentó Dakota.

¿Y si alguien las reconoce? A ellas las tiene sin cuidado que algún conocido o familiar se entere a qué se dedican. De hecho para este reportaje no tuvieron reparo en posar para las fotografías mostrando sus rostros.

Mauricio Cantillo es el administrador de la productora, la cual es propiedad de estadounidenses. (JOHN DURAN)

En las transmisiones están expuestas a que cualquier persona las reconozca, pero aseguran que no hay problema porque consideran que están realizando un trabajo honrado con el que no le están haciendo daño a nadie.

A Laura le pasó una anécdota cuando empezó a hacer las transmisiones, pero no le dio mayor importancia y el tema quedó cerrado sin problemas.

“Un chico me reconoció y me escribió por aparte: ‘¿tú eres Laura la de las pizzas?’ Yo le dije que sí y seguí con naturalidad”, recordó.

-¿Y cómo tomó su papá la noticia de que se iba a dedicar a hacer contenido para adultos?

-No le gustó la idea. A él le inquieta mucho, está preocupado de que mi imagen se vea afectada por el tabú. Pero estamos en una nueva era y ya las personas no piensan como antes. Mis amigos lo saben, mis personas allegadas lo saben. Este es un trabajo honrado y no estoy engañando a nadie.

El equipo técnico es de alta tecnología para facilitarle el manejo de cámaras y micrófonos a las modelos durante sus transmisiones. (JOHN DURAN)

Un detalle muy importante en Magnetix es que no cuentan con la participación de modelos hombres. La empresa asegura que contratar hombres para las transmisiones cambiaría en muchas formas la dinámica de trabajo y de producción.

Apoyos Copiado!

Cantillo explicó que desde que comenzaron a filmar mantienen una comunicación constante con una ONG especializada en temas de enfermedades e infecciones de transmisión sexual para que las muchachas aprendan sobre prevención y cuidados. Cuentan además con el apoyo de asistencia psicológica a las modelos que lo requieran.

“Ahora con la tecnología hay muchas chicas que desde muy jóvenes hacen contenido, es muy común escuchar en los casting que hacen material siendo menores de edad por situaciones difíciles, porque es la forma en la que han encontrado un ingreso extra. Nosotros no trabajamos con menores de edad y tampoco esto tiene que ver nada con prostitución, pues no hay ningún contacto físico con los clientes”, aseveró Cantillo.

Mauricio Cantillo siempre está atento a las necesidades de las modelos durante las producciones. (JOHN DURAN)

“No es un empleo común, eso está claro, se hace con menos ropa, pero al final de cuentas es un trabajo. Trabajamos para que sea una producción ética, que las chicas tengan seguro, que sean bien pagadas y que protejan sus derechos, porque como hay poca regulación en este tipo de industrias, muchos se aprovechan y sacan ventajas sobre ellas “, concluyó Cantillo.