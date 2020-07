Fui educado por religiosos razonables que no supieron, o no pudieron, instilarme otra fe que no fuera la de la razón. “Lo más triste es que nosotros os enseñamos a pensar y vosotros os hacéis marxistas”, fue la despedida con la que me liberaron y me dijeron adiós. Y así me fui a la universidad: joven, ingenuo y racional. Convencido, después de tanto historicismo, de que la historia seguía una flecha de progreso que, como la del tiempo, volaba en una sola dirección. Sin retrocesos. Avanzaba, optimista y jubilosa, a un mañana exento de dolor, de injusticia y de superstición.