Recuerdo como si fuera ayer cuando pasaba mis vacaciones escolares en casa de mi abuela Rosa leyendo cuanto libro caía en mis manos; como esos de Julio Verne, que me llevaban a aventuras fantásticas; Cuentos para Niños, de León Tolstoi, que me mostraban vidas distintas en tierras lejanas; o los Cuentos de mi Tía Panchita, de Carmen Lyra, más cercanos a nuestro imaginario popular. Pero lo que más recuerdo es que era inmensamente feliz con esa pila de libros y las cajetas recién hechas y servidas en corteza de coco, que me preparaba mi abuela.