Las cartas de mi familia me alegraban el corazón y las de mis amigos me mataban de la risa. Nevaba, a veces copiosamente, pero eso no impedía que saliera corriendo al buzón todos los días con la gran expectativa de ver si había llegado algún sobre con los colores de la bandera tica, la leyenda de correo aéreo y un par de estampillas con motivos patrios.