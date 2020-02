Al día siguiente, todavía adormecida por la transnochada con la luna, me fui a un abastecedor a comprar unas naranjas para el desayuno. Andaba tan lenta que no me di cuenta de que estaba pagando con monedas argentinas y un euro. Escuché a alguien detrás en la cola que me decía: “a mí me pasa todo el tiempo en Costa Rica”.