¿Ya pensó en cuáles van a ser sus prioridades, sus sueños, lo que va a cambiar o reforzar? Hay dos cosas que no debemos dejar que el virus se lleve: la ilusión y la fe. En diciembre pasado, cuando no teníamos ni idea de lo que iba a ocurrir, yo trabajaba sin parar en la cumbre climática, la COP25, en Madrid. Estaba cansada no solo del año, sino también de que las negociaciones climáticas no avanzaran lo suficiente. Había perdido prácticamente la motivación y la fe en un cambio.