Soy Lucía y esta es mi historia yendo a terapia: ‘Supe que sola no podía’

Montserrat, Roy, Erlyn, Mónica, Rigoberto y Lucía son seres muy diferentes que tienen en común haber tomado una decisión que cambió sus vidas. Cada una de estas personas llegó a un momento de su existencia en el que cayeron en cuenta de que no podían solas. Buscaron ayuda y todo mejoró.

Lucía Frei narró su testimonio porque considera importante visibilizar el cuidado de la salud mental. (Rafael Pacheco Granados)

“Supe que sola no podía” Copiado!

Edad: 32 años

Ocupación: comunicadora

Lucía buscó ayuda psicológica y psiquiátrica luego de que en un trabajo experimentó acoso sexual y laboral. De esas situaciones se desencadenaron “respuestas emocionales y psicológicas” que debieron ser atendidas de inmediato.

“Tuve ataques de pánico y ansiedad graves y seguidos. No sabía controlarlos. Supe que sola no podía. Necesitaba que un profesional en el área me guiara. En temas de salud mental, el cerebro es tan complejo e interesante que de una situación mental se desencadenan situaciones físicas. Pasé por llanto incontrolable, miedo, temor. Se llega un punto en el que se dice: ‘sola no puedo’”.

Para Lucía Frei, de 32 años, fue difícil al inicio. Estaba segura de que tenía que buscar ayuda, pero temía ser juzgada. Recibió apoyo de algunas personas, aunque otras decían que exageraba y que estaba “loquita”.

En la sesión, su psiquiatra le quitó un peso de encima cuando le dijo que cualquier persona en determinado momento puede llegar a necesitar atención en salud mental.

“A mí una situación me lo desencadenó. La gente no sabe y por eso estigmatiza y le quita valor al cuidado de la salud mental. Dicen: ‘la loquita que va a terapia’ y no saben que en cualquier momento lo pueden necesitar.

“Dentro de esto hay dos tipos de personas que acuden a psiquiatría: los que nacen con una condición y que tuvieron alguna deficiencia química, y las personas que, como en mi caso, viven una situación traumática y eso desencadena algo más”, afirma.

“La terapia te devuelve al centro y te hace entender que uno no está loco, puede pasar y se necesita ayuda. Está bien decirlo. Está bien levantar la mano y pedir ayuda. Que no me importe lo que otros crean. Es como ir a cualquier otro doctor”. — Lucía Frei

La comunicadora decidió hablar de su vivencia porque sabe que hay muchas personas atravesando momentos difíciles, viviendo depresiones, pensando que la solución es dejar este mundo, entre otras situaciones.

Se abre porque es consciente de que alguien más puede identificarse y posteriormente buscar ayuda.

Sabe que esa sensación de “no querer levantarse de la cama y de sentir que va a morir” es espantosa, pero también muy usual, y que hay más personas de las que se cree pasando por esto.

'La terapia psicológica me ayudó a volver a estar feliz'

Frei reconoce que la atención psiquiátrica y psicológica a nivel privado es costosa. En esta nota adjuntamos una guía con opciones más accesibles y hasta gratuitas para atender su salud mental.

Lucía aprovecha para hacer un llamado a la empatía, pues es necesario que quienes atraviesan por alguna situación de salud mental cuenten con un soporte.

“Si alguien tiene epilepsia, la gente a su alrededor tiene que saber cómo reaccionar. Es importante que la gente alrededor se informe para que con sus actitudes no haga que la persona con crisis se retraiga”.

La mujer terminó su relato con una frase que hizo diferencia en su vida.

“Solos no podemos, hay que pedir ayuda. Podemos con todo, solo que no con todo a la vez”.