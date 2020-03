“Cuando ya me tocaba regresar al trabajo después de tener a Agatha, me entró como un ataque de ansiedad al sentir que iba a perder todo un día entero y no verla. Fue allí cuando tomé la decisión de renunciar a mi trabajo, a pesar de que no había un plan B, y comencé a trabajar como freelance en traducciones, durante aproximadamente dos meses, hasta que encontré el trabajo que tengo ahorita”, comentó Valeria.