Fuere del juicio de Chicago, la vida de Hoffman no fue menos interesante: en el festival de Woodstock interrumpió la actuación de The Who para dar un mensaje político y Pete Townshend lo sacó del escenario a guitarrazos; escribió un libro titulado Steal This Book que hubiese sido un éxito de ventas de no ser porque mucho lectores efectivamente se robaron los ejemplares; fue detenido por vender cocaína; huyo de la policía, se sometió a cirugía plástica y vivió bajo otra identidad por años, abandonando a su familia.