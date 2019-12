Las Robertas es quizás la banda tica más famosa fuera de nuestras fronteras que menos se escucha en nuestro país, lo cual no desvela a Oller. “A mí de verdad no me importa el reconocimiento de la gente, siempre me ha sido totalmente irrelevante. A veces digo qué odiosa la gente y qué mal ride que tengan que ponerse a serruchar el piso, pero, la verdad yo paso tan enfocada en el trabajo que trato de no ver absolutamente nada. Siento que si empiezo a ver si apoyan o no, entonces van a afectar mi ímpetu a la hora de trabajar porque sí es de mucho esfuerzo, mucha constancia y mucho trabajo y me gusta que eso no influya en lo que yo vaya a ser como músico. La verdad me vale si nos apoyan o no, lo que importa es cómo nos sentimos nosotros en la banda, personalmente y profesionalmente”.