—Ah no, es parte del quehacer y me adapté desde que estaba en campaña. En la primera parte andaba por todo el país, iba a buscar a la gente para que me conocieran: “Hola señora, mucho gusto, mi nombre es Carlos Alvarado, soy candidato del Partido Acción Ciudadana”; en la segunda ronda ya no podía caminar, pero literalmente, porque llegaba muchísima gente... me acuerdo que fue un cambio impresionante. El primer encuentro fue en Heredia, el carro no avanzaba pero es que literalmente no podíamos cerrar la puerta, hubo varios encuentros en los que ya cuando me montaba al carro me dolía la cara, los músculos faciales adoloridos de tanto sonreír para la “¡foto, foto!”... claro que son momentos muy bonitos, igual que pasa ahora ya como Presidente, en ese rol disfruto mucho el contacto con la gente cuando se puede, pero por eso le digo lo del ego y la política, nunca lo he hecho para ser conocido, al contrario (carcajada) ¡me gustaría no ser conocido!