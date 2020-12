Ernesto Cardenal siempre se adelantó a su tiempo y ese tiempo nunca lo alcanzó. No murió este marzo del 2020 porque los poetas no mueren. No murió Rubén Darío tampoco. No mueren porque la historia de Nicaragua se escribe en verso. Y se firma con tinta del agua turbulenta que llena los lagos. Sus poetas son telúricos e inmortales.