Miss Costa Rica: lo bueno, lo malo y lo raro de una era de lágrimas y sonrisas

Un nuevo nombre, un nuevo dueño, nuevos directores, una nueva televisora y nuevas reglas... en fin, son demasiados cambios como para procesar en tan solo un par de días uno de los trances más dramáticos y extraños del Miss Costa Rica, el concurso de belleza de más tradición en nuestro país.

Teletica ya tenía las inscripciones abiertas para comenzar, como de costumbre, el camino hacia el Miss Costa Rica, ahora en su edición 2024. Sin embargo, de repente, sin previo aviso y a través de la prensa, en el canal de La Sabana se enteraron de que el empresario Carlos Valenciano había adquirido la franquicia de representación de Miss Universo en el país para este y los dos años siguientes.

Con el anuncio, no solo se cierra un capítulo que llevaba cinco décadas escribiéndose, sino que también deja a la reina vigente, Lisbeth Valverde, como la última Miss Costa Rica, título que ostentaron antes de ella más de 50 muchachas.

Así se anunciaba en 1955 en los medios a la segunda ganadora del Miss Costa Rica, Clemencia Martínez. (Archivo)

Según lo anunciaron los nuevos apoderados del certamen, el Miss Costa Rica pasará a denominarse Miss Universe Costa Rica, poniendo fin a un concurso de belleza tradicional que se consolidó como el más importante de su tipo en territorio costarricense y que coronó a su primera reina en 1954.

Sin que aún se sepa mucho de cómo continuará en adelante el certamen, este es un repaso por los momentos más icónicos que dejó el Miss Costa Rica durante su extenso período vinculado a Teletica, incluyendo la participación de una actriz muy famosa desde 1980, una primera dama, numerosas polémicas y varias semifinalistas ticas que lograron lucirse en el Miss Universo.

Una actriz de fama internacional

En una ceremonia privada, en 1978, fue designada como Miss Costa Rica la joven Maribel Fernández García, de 19 años. Con larga cabellera negra, 1,70 metros de estatura, una figura esbelta, un gran desempeño sobre la pasarela y un carisma innato, Maribel encantó a todos.

En aquel momento, la modelo moraviana no se imaginaba que ostentar ese título sería la llave para abrir una puerta gigante que la llevaría a convertirse en una de las celebridades latinas más respetadas hasta la fecha.

LEA MÁS: Maribel Guardia cumple 60 años: “El cuerpo es el vehículo del alma”

A mediados de 1978, Maribel viajó a Acapulco, México, para participar en el certamen de Miss Universo con el objetivo de promover el turismo, ser “auténtica” y no dejarse influenciar por las situaciones que pudiera encontrar en el camino.

Aunque la costarricense no ganó el certamen planetario, el 22 de julio de 1978 fue galardonada con el título de Miss Fotogénica en vista del innegable carisma que irradiaba sobre el escenario. Este reconocimiento fue otorgado por más de 300 fotógrafos de todo el mundo acreditados para la cobertura.

Maribel Guardia fue seleccionada como la más fotogénica en el certamen de Miss Universo de 1978.

Su desempeño sobre la pasarela y ante las cámaras fue tan notable que Televisa le ofreció una beca para estudiar actuación, canto y baile en México, en el Centro de Educación Artística (CEA). Ella aprovechó esta oportunidad y se estableció en ese país, donde ha construido una carrera que ya suma más de 40 años, participando en más de 35 películas, 16 telenovelas y 15 obras de teatro. Además, cambió su apellido a Guardia, ya que había otra actriz llamada Maribel Fernández.

Su debut ocurrió tan solo dos años después de coronarse como reina, al formar parte del montaje de Yo loco loco, en 1980.

Y es que la década de los años 80 la consagró como toda una estrella. Prueba de ello es que para 1984 ya había participado en 12 largometrajes, entre ellos Pedro Navaja, así como Terror y encajes negros (cinta con la que ganó el premio Diosa de Plata como la mejor actriz protagónica en México).

A tan solo un par de meses de cumplir 65 años, Maribel Guardia continúa cosechando éxitos en México, donde se ha consagrado como una diva del medio del entretenimiento.

La primera dama que fue Miss Costa Rica

Leyla Rodríguez Stahl fue elegida Miss Costa Rica en 1960, en una ceremonia efectuada en el Costa Rica Country Club.

En ese entonces, la joven tenía tan solo 18 años y, según lo que contaba a La Nación, en su tiempo libre y de “inspiración” se dedicaba a pintar, la equitación y la natación.

“Es para mí una gran satisfacción representar a mi querida Costa Rica en este certamen de belleza que tendrá lugar en Long Beach, California, en fecha próxima. Espero hacerlo en una forma digna, siguiendo el ejemplo de las representantes de belleza de nuestra patria, en las anteriores elecciones. Si ellas pusieron muy en alto la belleza y la virtud de las mujeres costarricenses, me siento obligada a seguir su trayectoria”, decía.

Leila Rodríguez representó a Costa Rica en Miss Universo en 1960, es decir, poco más de 40 años antes de ser Primera Dama. (Archivo LN)

La reina de belleza destacaba en aquel momento no solo por su apariencia física, sino por ser “bondadosa” y con una personalidad “encantadora”.

Aunque no logró avanzar a los primeros lugares del certamen de Miss Universo, su nombre siguió siendo reconocido por los costarricenses. 15 años después de haber dejado el título de Miss Costa Rica, Leyla se casó con el doctor y político Abel Pacheco, en 1975.

En el año 2002, don Abel ganó las elecciones presidenciales, convirtiendo automáticamente a la ex reina de belleza en la primera dama de la República.

Marcó historia

En 2010, Marva Wright se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en ser elegida como Miss Costa Rica y representó a todos los costarricenses en el certamen de Miss Universo.

“Yo me siento superorgullosa porque somos gente trabajadora, auténtica, con mucha alegría. Ir a Limón es como estar en otro país, es muy diferente a San José, por ejemplo; es un gran orgullo cargar con la combinación de dos culturas”, decía la reina en el 2014.

Marva Wright fue Miss Costa Rica en el 2010 y se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en obtener la corona.

Después de Wright, ninguna otra concursante afrodescendiente que participó en el Miss Costa Rica logró llevarse la corona.

Tras entregar la corona, la modelo dejó de ser una figura mediática.

Polémicas

A lo largo de los años, hubo una serie de controversias en torno al Miss Costa Rica y sus representantes en el Miss Universo. Enfermedades, disputas, ausencias y noticias que en su momento causaron revuelo marcaron distintas ediciones del certamen.

Por ejemplo, se dice que en 1964, Dora Solé fue víctima de la rubéola estando ya en Miami, Estados Unidos, donde se realizaría el Miss Universo. La enfermedad fue tan grave que la Miss Costa Rica tuvo que ser hospitalizada; sin embargo, al cabo de cinco días se recuperó.

Eso sí, a pesar de ser una de las favoritas del concurso internacional, su ausencia por enfermedad en las preliminares provocó que la aspirante costarricense perdiera fuerza en el certamen de belleza.

En 1996 se produjo un hecho considerado en aquel momento como “insólito”, cuando Gabriela Aguilar fue coronada como Miss Costa Rica. En el momento de su coronación, ella lucía una sonrisa radiante, a pesar de estar realmente enferma.

Gabriela Aguilar tenía varicela al momento de ser coronada como Miss Costa Rica. (Archivo)

Aguilar tenía varicela, pero muy pocos lo sabían. La reina empezó a experimentar dolores y brotes causados por la enfermedad cuatro días antes del certamen de belleza e incluso se desmayó a causa de la debilidad que sentía. Aun así, decidió seguir adelante y se llevó el título.

Otro caso es el de Paola Calderón, quien fue una de las Miss Costa Rica más polémicas. Ella ganó el título en 2001 y después de su reinado, se convirtió en bailarina del programa de entretenimiento de Repretel A Todo Dar. Está de más decir que en aquel entonces, el popular espacio de concursos y baile era la pesadilla de rating para Teletica, casa del Miss Costa Rica.

En una entrevista con Al Día en aquella época, Paola fue enfática al afirmar que “las críticas no me pagan las cuentas” y confesó que, aunque intentó en muchas puertas, ninguna se abrió para ella.

“El mercado tico está saturado. Yo intenté abrirme campo por todo, pero no se pudo, por eso al final terminé bailando en A todo dar; de algo tenía que vivir”, aseguró en aquel momento.

De hecho, su participación en el afamado y extinto programa incluso la llevó a hacer maletas para trabajar en Con Buena Onda, un espacio similar al de Repretel pero en Guatemala.

Hasta la fecha, Paola sigue viviendo en Guatemala y es un rostro conocido en la televisión de ese país, donde ejerce como presentadora

Ante la falta de oportunidades tras su reinado como Miss Costa Rica, Paola Calderón inició una carrera como bailarina, primero en 'A todo dar' y luego pasó a ser conductora de televisión en Guatemala. (Instagram Paola Calderón)

Otro hecho que generó mucha controversia fue una situación ocurrida apenas horas después de la celebración del Miss Costa Rica 2019. Después de que Paola Chacón ganara el certamen, se filtraron una serie de audios en los que se escuchaba a la nueva reina hablando mal de algunas de sus compañeras del concurso.

En medio de la polémica, Paola pidió disculpas por lo sucedido y afirmó que continuaría con su reinado.

Tan solo un par de años después ocurrió otro incidente que desconcertó a muchos, cuando Valeria Rees no asistió en su calidad de reina saliente al certamen del 2022. En ese momento, ella ostentaba el título de Miss Costa Rica 2021 y debía coronar a su sucesora; sin embargo, no estuvo presente en la ceremonia.

Al momento de la gala, Valeria se encontraba de vacaciones por Europa.

“Lamentablemente, no puedo estar ahí con ustedes, pero esta noche es de ustedes y espero que todas las vean brillar, hasta las personas que no creyeron en ustedes las vean disfrutarlo y lucirse como solo ustedes saben”, dijo en un mensaje enviado al programa de Teletica De boca en boca.

Ante ello, María Fernanda Rodríguez fue coronada Miss Costa Rica por George Bakkar, diseñador de la joya.

En 2022, María Fernanda Rodríguez fue coronada por George Bakkar, diseñador de la joya, ante la ausencia de la reina saliente, Valeria Rees. (Albert Marín)

No concursaron, pero tuvieron corona

Por diversos motivos, varias reinas de belleza no tuvieron que competir por su corona y fueron designadas como Miss Costa Rica sin necesidad de un concurso. A dedo, que llaman.

La primera de ellas fue Dora Solé Gómez en 1964 (la que contamos antes se enfermó en Miami), cuando Alfredo Cruz, propietario de la franquicia de Miss Universo para Costa Rica en ese momento, la seleccionó para representar al país en el certamen internacional.

Entre 1978 y 1980, Teletica no organizó el certamen, por lo que tres reinas fueron designadas por sus cualidade: Maribel Guardia, Carla Facio y Bárbara Bonilla. quienes participaron en el Miss Universo.

Pasarían 37 años para que la televisora volviera a nombrar a una reina sin necesidad del concurso. En aquel momento, René Picado presidente de Teletica, explicó que decidieron que Elena Correa fuera nombrada Miss Costa Rica 2017, luego de haber quedado como virreina en el certamen del 2016.

En 2017, Elena Correa fue coronada sin un concurso previo. Al igual que ella, otras cuatro Miss Costa Rica fueron designadas 'a dedo'. (Rafael Murillo)

“Estamos no solo con partidos premundialistas, sino también con Copa de Oro, Copa Confederaciones, el arranque del Campeonato Nacional y, adicionalmente, con la cobertura preelectoral. Las fechas de Miss Universo varían. Tenemos entendido que hay posibilidades de que Miss Universo sea en noviembre o diciembre y, para nosotros, es muy complicado organizar algo como se debe con un margen tan estrecho”, dijo Picado en junio de 2017.

LEA MÁS: Teletica no realizará Miss Costa Rica en el 2017; Elena Correa será la nueva reina

A pesar de que ese año no hubo un concurso, sí se celebró una gala de coronación, donde Elena desfiló ante unas 120 personas en traje de baño y traje de noche;. Luego Carolina Rodríguez (Miss Costa Rica 2016) procedió a coronarla como su sucesora.

La última vez que una Miss Costa Rica fue coronada sin un concurso fue en 2021, cuando Valeria Rees fue designada por la producción como Miss Costa Rica. Ella había quedado en segundo lugar en el certamen del año anterior.

Según explicó la producción del certamen local en aquel momento, esta determinación se debió al contexto pandémico por el que atravesaba el mundo.

Marian Esquivel fue la primera Miss Costa Rica que se coronó. El concurso se realizó en 1954 y en Miss Universo fue parte de las finalistas.

“Tras una rigurosa evaluación y por su excelencia en la participación del certamen anterior, en el que logró el puesto de primera finalista, es que se le otorga el día de hoy a la señorita Valeria Rees el título de Miss Costa Rica, 2021″, informó Miss Costa Rica en un comunicado difundido por Teletica.

Al igual que con Elena, Valeria tuvo una gala de coronación en la que desfiló sobre la pasarela y recibió la banda y la corona.

Las que llegaron más lejos

Aunque Costa Rica nunca ha obtenido la codiciada corona del Miss Universo, cinco Miss Costa Rica lograron avanzar en la competencia y estuvieron muy cerca del triunfo.

La primera de ellas fue Marian Esquivel McKeown, quien en 1954 se clasificó dentro del top 15 del certamen y al final de la gala ocupó el octavo lugar. Ella fue la primera Miss Costa Rica.

Cinco décadas después, Nancy Soto volvió a colocar a Costa Rica dentro de las finalistas de Miss Universo, en el 2004, cuando el afamado certamen de belleza se realizó en el Centro de Exposiciones y Convenciones Mitad del Mundo, en Quito, Ecuador. En esa ocasión había 79 participantes y Soto se clasificó en el top 10.

Siete años después, Johanna Solano logró avanzar dentro de las finalistas del Miss Universo. Participó en el certamen en la ciudad de São Paulo, Brasil, el 12 de setiembre del 2011. Allí, la embajadora de la belleza costarricense compitió con 88 mujeres y llegó hasta el top 10, obteniendo el sexto lugar al final de la noche.

Natalia Carvajal fue una de las representantes más destacadas en Miss Universo, no solo por su presencia sobre la pasarela, sino por bromear con el presentador del certamen Steve Harvey. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

En 2013, dos años después de que Johanna Solano cautivara al público en Miss Universo, Fabiana Granados hizo que el nombre de Costa Rica resonara con fuerza en Moscú, Rusia, donde se efectuó el certamen de belleza internacional. La guanacasteca se convirtió en la primera representante de su provincia en llegar al top del afamado concurso. En esa ocasión, participaron 85 candidatas y ella quedó entre las 16 finalistas.

Una de las Miss Costa Rica más destacadas en Miss Universo fue Natalia Carvajal durante la edición número 67 del certamen internacional, que se celebró el 16 de diciembre del 2018, en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia.

Para ese entonces, Carvajal ya tenía experiencia como conductora de televisión, lo que le otorgó una mayor presencia y soltura en el escenario. De hecho, se hizo viral en ese momento por gastarle una broma al presentador Steve Harvey, quien en 2015 anunció incorrectamente a la ganadora del Miss Universo.

En esa ocasión, Natalia compitió contra 93 candidatas y logró llegar al top 10, obteniendo el sétimo lugar en la competencia.

La última Miss Costa Rica que alcanzó un lugar dentro del top 10 de Miss Universo fue Ivonne Cerdas, en el certamen del 2020. Debido a la pandemia, el concurso fue en mayo de 2021 en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Miami, Florida.

Ivonne Cerdas fue la última Miss Costa Rica en clasificar a un top 10 de Miss Universo, en el 2021. (RODRIGO VARELA/Getty Images via AFP)

Ella era una de las favoritas desde que llegó a Estados Unidos, donde destacó por su carisma. Al final de la noche, la costarricense obtuvo el sexto lugar del concurso de belleza.

La historia de Ivonne es particular, pues ella había intentado ser Miss Costa Rica en dos ocasiones antes de ganar la corona en el 2020: primero en el 2012 y luego en el 2015.

Las famosas

El Miss Costa Rica siempre fue una vitrina para las reinas de belleza. Si bien algunas prefirieron alejarse del ámbito público, muchas otras son, hasta la fecha, figuras mediáticas del entorno local.

Por ejemplo, Viviana Muñoz (Miss Costa Rica 1991) se convirtió en una destacada chef y su nombre todavía es popular dentro de los medios de comunicación. También están casos de Verónica González (Miss Costa Rica 2007) y María Teresa Rodríguez (Miss Costa Rica 2008), quienes son presentadoras en ¡Opa! y Teletica, respectivamente.

Viviana Muñoz fue Miss Costa Rica en 1991 y hoy es una popular chef por su programa 'Viviana en tu cocina'. (Archivo)

Por su parte, Johanna Solano ha hecho carrera en México como presentadora de varios espacios deportivos en Telehit. A su regreso a Costa Rica, ganó la quinta temporada del programa de baile Dancing With The Stars, de Teletica, en el 2018.

Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014, también se mudó a México para prepararse como presentadora, donde tuvo oportunidades con Telehit y E! Entertainment. Además, sigue modelando y ha participado en varios Fashion Week.

Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015, logró ingresar al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para estudiar actuación. Ha completado su carrera y espera poder debutar próximamente en alguna serie o telenovela. En tanto, Natalia Carvajal, Miss Costa Rica 2018, también estudió actuación en el CEA y ha tenido varias apariciones en Televisa.

Aunque ya no son tan mediáticas, hay otras ex Miss Costa Rica que también fueron bastante conocidas. Este es el caso de Kisha Alvarado, quien fue la reina en 1998 y posteriormente se convirtió en imagen de Repretel durante más de una década, como presentadora de programas como Informe 11 y Me lo dijo Adela.

Kisha Alvarado ganó fama tras su coronación como Miss Costa Rica, en 1998 y fue presentadora de Repretel por más de 10 años.

Por este certamen también pasaron varias figuras que, aunque no ganaron, igual se hicieron objeto de reconocimiento. Tal es el caso de Leonora Jiménez.

En 2005, la cotizada modelo obtuvo el segundo lugar en Miss Costa Rica y aunque en aquel momento quedó insatisfecha con el resultado, hoy es una conocida empresaria, modelo y deportista.

Cuatro años después, se inscribió al certamen de belleza Natalia Álvarez. Si bien ella no obtuvo el título y quedó en tercer lugar, catapultó su nombre primero como periodista y presentadora en Teletica y ahora es una de las figuras de ESPN.

Su hermana, Shirley Álvarez, pasó por una situación similar, pues ella fue el segundo lugar de Miss Costa Rica 2002. Su paso por este concurso le permitió desarrollar una carrera como presentadora de televisión.

Y aunque Lisbeth Valverde no ha terminado su reinado, pasará a la historia como la última Miss Costa Rica en participar en Miss Universo. Con la venta de la franquicia, se inicia un nuevo capítulo llamado Miss Universe Costa Rica... ¿Quién será la primera reina de esta nueva era?