“Hace 10 años busqué hacer voluntariado, quería ayudar. Envié un correo a varias fundaciones y la que me contestó fue una de animales. Me involucré y desde ahí empecé a ver tanto dolor. He visto de todo. Entre más veía más sentía la necesidad de ayudarlos: son golpeados, macheteados, violados, y lo peor es que pueden estar en esa condición y muchas veces sufren de indiferencia. Me uní a los que ayudan y desde ahí no puedo detenerme”, contó.