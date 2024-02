Los secretos del Año Nuevo Chino: Rojo para la suerte, dulces para la amargura y platillos especiales

Los tambores retumban, los fuegos artificiales llenan el cielo de colores, mientras los faroles rojos se mueven de un lado hacia el otro como si danzaran con vida propia. China vive una verdadera fiesta.

Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia del país asiático, en Costa Rica, es un día más de trabajo, de estudio o de rutinas cotidianas, las fiestas por la Navidad y el nuevo año ya han pasado... Al menos para la mayoría, pues una pequeña parte de la población tiene presente que no, no es un día cualquiera.

Se trata de personas que, a pesar de estar lejos de la nación asiática y conscientes de que en Occidente el calendario indica que es febrero, no olvidan sus raíces. China no dejará de ser su hogar y, por ello, están de fiesta.

Los faroles rojos son parte de las decoraciones más populares de China durante el Año Nuevo. Esta celebración se extiende por aproximadamente una semana. (El Comercio de Perú)

En China, el año nuevo puede variar. Este año, ese día llegó este sábado 10 de febrero. Así que antes de continuar: ¡Feliz Año Nuevo Chino!

Esta es la celebración más importante de ese país durante el año, pues da inicio un ciclo que es regido por uno de los 12 animales del horóscopo chino que rigen el calendario. En esta ocasión, es el año del dragón, que simboliza poder y fuerza, lo que genera una gran expectativa entre los ciudadanos de China, independientemente de en qué parte del mundo se encuentren.

Para los chinos, este es uno de los animales más importantes dentro del calendario, precisamente por sus características, por lo que vaticinan que será un gran año.

Una de ellas es Isabel Yuang, quien vive en Costa Rica desde hace más de cuatro décadas.

Mientras sostiene un dragón de peluche entre sus manos, la empresaria relata que ella llegó al país cuando era una adolescente, acompañando a su mamá. En aquel entonces, no entendía ni una palabra en español, pero aun así la matricularon en el Liceo de Heredia.

“Cuando vine a Costa Rica, muy pocos chinos vivían aquí. No hablaba español; entonces, al principio, mis compañeros y mis profesores me ayudaban para poder hacer los exámenes y vivo muy agradecida con los ticos. Soy una persona con mucha suerte por haber recibido tanto cariño. Nunca me he sentido discriminada”, cuenta.

Después de tantos años de vivir en el país, ahora tiene más costumbres ticas; sin embargo, no olvida su infancia en Hong Kong, al sur de China, y las raíces tan arraigadas con las que creció.

Ella forma parte de esa comunidad de China en Costa Rica que no dejará pasar el festejo del Año Nuevo este 10 de febrero, tal y como lo celebraba en su país: rodeada de su familia.

“En vísperas de esta fecha, la gente va a visitar a la familia, porque es una celebración como la de aquí: muy familiar. Se hacen platillos especiales para recibir el año con todas esas personas queridas”, detalla.

Por ello, también hay grandes decoraciones con guirnaldas, faroles y diferentes adornos, todos en color rojo.

El Año Nuevo es una de las celebraciones más importantes en China. (AFP)

“Nosotros decoramos para que nuestros hijos sientan el ambiente del Año Nuevo Chino. Aquí (en Costa Rica) hay poco ambiente, pero uno debe comenzar en la casa, porque, además, esto simboliza mucha prosperidad, suerte y todas las cosas buenas: dinero, salud, trabajo”, dice.

De la misma forma, en el caso de la vestimenta, los colores llamativos siempre serán bienvenidos.

Quizá una de las cosas más importantes para recibir el Año Nuevo, es la cena. Isabel cuenta que en su casa se hacen ocho platillos y cada uno de ellos tiene un significado en particular.

Por ejemplo, el pescado nunca puede faltar, ya que en chino pescado se pronuncia “Yu”, de la misma manera que se pronuncia “excedente” o “extra”, que se relaciona con riqueza.

También hay empanadas cocidas con la forma que tenía, antiguamente, el dinero de china. Esto también se hace para atraer mayores recursos económicos.

Por otro lado, los platos con camarón se relacionan con lo vigoroso; el pollo con la buena suerte, mientras que la langosta es un augurio de prosperidad (por el color rojo) y las verduras verdes son “rica (sabrosa) riqueza”.

También hay champiñones estofados con ostras y verduras fermentadas que son un plato indispensable en la mesa cantonesa. “Las ostras son ostras secas. Cuando se pronuncian en cantonés, suenan como “cosas buenas o buen mercado”, mientras que las verduras fermentadas significan que hay mucha fortuna”, explica la mujer radicada en el país.

Los fuegos artificiales y las bombetas espantan los malos espíritus en China.

El pato asado en esta fecha especial simboliza una cosecha exitosa y un futuro mejor, con armonía y belleza. Finalmente, el Nian Gao es un tipo de queque para augurar trabajo y que la vida de las personas mejorará.

Aa lo largo del festejo no pueden faltar los dulces para alejar la amargura.

Luego de la cena, es la hora de repartir los sobres rojos tan esperados del Año Nuevo. Contienen dinero y se les entregan principalmente a los niños y a las personas solteras.

“Eso trae prosperidad, suerte y todo lo bueno. Generalmente, es la gente mayor la que le da a la gente joven uno de los sobre rojos”, comenta.

De acuerdo con Julio Sánchez, un costarricense cuyos padres son chinos, los sobres rojos son como un tipo de regalo de Navidad para los pequeños de la casa.

Isabel Yuang llegó a Costa Rica cuando era una adolescente; desde entonces, ha tratado de promover la cultura china en el país. (Jorge Navarro para La Nación)

“Ellos reciben muchos sobrecitos rojos que, en su interior, lo que tienen es dinero que les dan los parientes y eso equivale a los regalos que reciben los niños, el 24 de diciembre. Es decir: aquí son regalitos de Navidad, allá es el sobrecito rojo, que es dinero”, explica.

Él es tico y tiene costumbres muy arraigadas de China, pues sus padres son originarios del sur de ese país y se han encargado de mantener vivas las costumbres y tradiciones chinas en su hogar aquí en Costa Rica.

Cuenta que “los compatriotas chinos en Costa Rica han mantenido la costumbre de celebrar el Año Nuevo Chino con una cena con comidas de la época”. En su familia, la actividad se realiza en la casa de su mamá.

“A ella lo que le gusta hacer es un plato típico que es vegetariano. Lleva hongos chinos, mostaza china, le pone unas hierbas que se consiguen solo en China, que son secas y que se ponen en agua desde el día anterior y luego se mezclan con soya y con salsa ostiones”, narra.

A la sopa se le pone otro tipo de hongos que son más alargados y están secos; en Costa Rica no se consiguen, por lo que se importan de China. A veces se le agregan mejillones y escalopes secos. Y, por supuesto, la cena se acompaña de arroz.

La familia de Julio Sánchez en China elabora su propia decoración para la celebración del Año Nuevo. (Cortesía Julio Sánchez)

Su mamá elabora un pastel redondo y frito, que puede ser dulce o salado, por lo que puede rellenarse tanto de coco como de cerdo.

“Me siento realmente orgulloso de poder celebrar una fecha así en Costa Rica, porque el tico ha recibido muy bien a los inmigrantes chinos y el inmigrante está muy orgulloso de vivir en esta tierra. Entonces, es muy especial porque puedo vivir una experiencia que se vive en China, pero en esta otra parte del mundo, que es muy diferente, pero con valores muy similares a los de China”, asegura.

A su juicio, lo más lindo es celebrar con su familia, pues son muy unidos: “Mis papás no han perdido su cultura y nosotros mantenemos las costumbres”.

Julio, quien vivió ocho años en China durante su juventud, detalla que durante la cena encienden la televisión en el canal CCTV4, que es un canal estatal de la nación asiática y que transmite las actividades que se realizan allá, incluidos los fuegos artificiales, que tienen un significado poderoso en la cultura china.

Los símbolos de la prosperidad y la buena suerte están presentes en las decoraciones que se utilizan durante el Año Nuevo Chino. (Jorge Navarro para La Nación)

“En China, las bombetas y los fuegos artificiales son señales de buena fortuna, de espantar los malos espíritus y señal de festividad. Por eso, las bombetas se usan en diferentes celebraciones no solo en el Año Nuevo Chino, sino que también en la inauguración de algún local comercial o en un cumpleaños”, comenta.

Mucho rojo

Sobres rojos, decoraciones rojas, ropa roja.... Este es un color importante para la celebración del Año Nuevo Chino.

No solo es un color relacionado con la abundancia y la suerte, sino que existe una historia detrás de por qué el rojo es tan importante. Se trata de una leyenda con la que han crecido diferentes generaciones.

Así lo detalla Isabel Yuang, quien aclara que no tiene certeza de que sea real, simplemente es una historia que le contaron, como a tantos otros.

La leyenda cuenta que había una bestia, un monstruo de la mitología china, que atacaba a las personas y no tenía compasión por nadie. La gente no tenía cómo defenderse y lo único que hacían era esconderse y huir de la feroz criatura.

Un día, en vísperas del Año Nuevo, la bestia llegó a una aldea para atacar y en una de las casas se encontró a una persona vestida de rojo. En lugar de atacarla, se asustó y se fue.

Así son los sobres rojos, los cuales se llenan de dinero para los más pequeños de la casa y para los solteros. (Jorge Navarro para La Nación)

“En las aldeas concluyeron que a esta bestia le daba mucho miedo el color rojo y, entonces, compraron elementos rojos para colocar afuera de las casas porque así las bestias no entrarían. No sé si es o no cierto, es solo la leyenda”, detalla Yuang.

Calendario lunar

Este 2024, la celebración del Año Nuevo Chino fue este sábado 10; sin embargo, la fecha cambia todos los años, pues se rige por el calendario lunar.

En esta ocasión, los chinos darán la bienvenida al año 4722.

“China era un país de agricultores; entonces utilizaban el calendario lunar para saber en qué fechas sembrar, en qué fecha empezaba el invierno, el verano, y cuándo comenzaba la luna llena. Ese calendario lo dice todo y hasta el día de hoy, usted puede ver que el 15 de cada mes, la luna está llena y eso es curioso. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que cuando la luna está llena es 15 (en ese calendario)″, detalla.

De esta forma, al regirse por un calendario lunar, el día 1 es el de la luna nueva y, el del día 15, el de la luna llena.

Según el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM de México, el calendario lunar es “el registro cronológico más largo de la historia, data de 2.637 a. C.”.

Lo cierto es que el año nuevo es una actividad de gran relevancia para China, una verdadera fiesta.

“Es la fecha más importante en la cultura china. Viene siendo algo así como la Navidad en los países occidentales y cada año es diferente porque tiene que ver con el año lunar. Es decir, el Año Nuevo Chino viene siendo entre finales de enero y principio de febrero, dependiendo del calendario lunar de cada año”, comenta Julio Sánchez.

El pescado se pronuncia en chino "Yu" y simboliza riqueza. (Jorge Navarro para La Nación)

Al Año Nuevo Chino también se le conoce como el Festival de Primavera, porque el día de esta celebración marca el comienzo de dicha estación.

El año del dragón terminará el 28 de enero del 2025.

El dragón de madera

En China, cada año está regido por uno de 12 animales. Por ejemplo, este 4722 (es decir, este 2024) será del dragón de madera, considerado uno de los más poderosos del calendario.

“El dragón siempre fue el animal más privilegiado. Es un animal que es símbolo de prosperidad, de fortuna; quizás es el más especial de los animales, porque además es mitológico”, detalla Sánchez.

Al ser este el año del dragón, las celebraciones son alusivas a este animal.

Este animal también representa fuerza, valentía, sabiduría y éxito.

Las bombetas son parte de las decoraciones de las casas, al igual que las guirnaldas. (Jorge Navarro para La Nación)

“Es fuerte, potente y por eso a la gente le gusta tanto. Nacen más niños en el año del dragón”, cuenta Yuang.

No es para menos, pues para que el dragón vuelva a ser el que condicione un año, pasarán 12 años. Será específicamente en el 2036.

Los años venideros estarán marcados por los demás animales del horóscopo chino: el caballo, la rata, el cerdo, el buey, el tigre, el conejo, la serpiente, la cabra, el mono, el gallo y el perro. Todos tienen un significado diferente, pero igual de poderoso.