“Yo no se por qué, pero esa vez el profe hizo grupos para exponer y me puso a mí como una especie de jurado de las mismas presentaciones. Entonces, en una ocasión, ella estaba a la par mía y me pasó un papel que decía: “tratar bien”, con una carita feliz al lado, como para que yo no la acribillara mucho. Eso me hizo mucha gracia y siempre nos acordamos de eso", narró Federico.