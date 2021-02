“Esto es normal y no pasa solo en Costa Rica, si no que en muchos otros países, porque es un área de especialización muy particular, con un volumen de casos que justifican una plaza o dos, entonces no hay manera de que usted pueda montar una carrera académica y formar 20 entomólogos por año, porque se van a quedar sin trabajo cuando salgan”, explica John Vargas, quien por más de 18 años fue el único entomólogo forense de Costa Rica.