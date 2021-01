“Si yo me casaba en ese momento”, recuerda Isabel, “hubiera tenido que quedarme un año saliendo o entrando del país. Pero sobre todo, yo no estaba lista. No estábamos listos… Y por otro lado, yo a mis 25 años no me consideraba lista para tener un hijo. Y tampoco iba a presionar a Carlos para tener uno. Es feo llegar con alguien y decirle de repente eso con tal de quedarme en el país. No sería justo”.