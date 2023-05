La Lubín Barahona: La abuela de las orquestas que a punta de baile se rejuvenece

Es una de las orquestas más longevas de Latinoamérica. Ocupa el tercer puesto solo detrás de la Billo’s Caracas Boys (Venezuela) y la Aragón (Cuba). La Orquesta de Lubín Barahona y sus Caballeros y Damas del Ritmo ya alcanzó los 83 años de vida; aunque su fundador falleció hace más de cuatro décadas, su legado se mantiene vigente.

Han pasado ya tres generaciones de familia y de músicos por las filas de la orquesta. Con don Lubín y sus hermanos, Isaac Segundo, Guido, Róger, Francisco, Enrique y Danilo (la dinastía Barahona), nació el ensamble.

Rónald Barahona, así como Cecilia Herrera y sus hijas Patricia y Ligia Barahona se encargan de mantener con vida la Orquesta de Lubín Barahona. Ellos posan orgullosos en el estudio MAR con las fotografías de Lubín y Mario Barahona, fundador y precursor de la agrupación. (Alonso Tenorio)

A partir de 1970 fue Mario, hijo de Lubín, quien tomó las riendas de la agrupación, junto a su hermano Rónald en la parte técnica. Ahora son doña Cecilia Herrera, viuda de Mario, y su hija Patricia, quienes están al mando de la banda.

Mario Barahona estuvo al frente de la orquesta durante 50 años hasta que en el 2020 falleció a causa de un cáncer. En ese momento, la familia pensó que hasta ahí llegaría la historia de la agrupación. Sin Mario y en plena pandemia, todo estaba en contra.

Años antes, hasta el mismo Mario había dicho que cuando él ya no estuviera, todo acabaría. Sin embargo, la familia Barahona no lo permitió. Ahora son las mujeres las que están al mando y sosteniendo un legado musical e histórico de suma importancia para la cultura costarricense.

Orquesta de Lubín Barahona sigue sonando fuerte

“Al principio, como estábamos en pandemia, veía muy difícil volver. Pero después hubo comentarios que oí que ya muerto Mario, la orquesta no iba a seguir. Me entró como algo, no sé... como algo en el corazón y me dije que eso no podía pasar”, explicó doña Cecilia, mientras conversábamos en el estudio MAR que Mario y Rónald fundaron para hacer las grabaciones del grupo a finales de la década de los años 70.

Durante los 50 años en que él estuvo a cargo de la agrupación, ella trabajó hombro con hombro con su esposo. Aunque ella no es artista, aprendió bien el oficio de la dirección administrativa, así que junto a su hija Patricia, quien también ayudó de cerca a su papá, buscaron la manera de revivir la banda.

La Orquesta de Lubín Barahona la formó el músico en 1940 junto con sus hermanos Isaac Segundo, Guido, Róger, Francisco, Enrique y Danilo.

“Tuve mucho contacto con los músicos porque siempre estuve trabajando con ellos. Cuando decidí que la orquesta debía regresar, los llamé. Estuvieron muy contentos de volvernos a organizar y de que los tomara en cuenta porque somos como una familia”, agregó doña Cecilia.

Todos los integrantes dijeron que sí. Actualmente, el grupo cuenta con al menos 30 artistas que mantienen vivo el legado de don Lubín y también han sabido darle a la agrupación un balance entre frescura e historia para mantenerse vigente.

Orgullo tico Copiado!

El escritor e investigador musical Mario Zaldívar conoce muy bien la historia del ensamble. En su libro Orquesta Lubín Barahona y sus Caballeros del Ritmo, 80 años de historia musical en fotografías ( 2019 ) , hizo una recopilación del legado de la agrupación. Él mantuvo un contacto muy directo con los Barahona para la publicación.

Lubín Barahona junto a su esposa Inés Gómez y su hijo Mario. (Cortesía)

Zaldívar explicó que la grandeza de la agrupación no solo está en tener ya más de 80 años, sino en otros aspectos muy importantes, como que cuando comenzaron a tocar, Lubín se inspiró en las grandes bandas estadounidenses tipo jazz band.

De acuerdo con el experto, la de Lubín Barahona es la única agrupación en nuestro país que se mantiene con esa esencia de tener entre 15 y 20 músicos.

“En otra vertiente está la parte puramente musical. Esta orquesta conserva las canciones de aquella época. Hay que enfatizar que la música de las grandes agrupaciones norteamericanas se da entre las dos guerras mundiales. En esos años empiezan a sonar las grandes bandas como la de Glenn Miller, la de Artie Shaw o la de Duke Ellington, grupos que impusieron mucho estilo en todo el mundo y, en Costa Rica, estaba la de Lubín Barahona”, explicó.

En 1955, la Orquesta de Lubín Barahona fue, por orden de José Figueres, a la frontera norte del país a animar a las tropas armadas en la defensa de la posible invasión de Rafael Calderón Guardia. Es la única agrupación en la historia de Costa Rica que está ligada a un conflicto militar.

Sobre esta inspiración, Rónald Barahona recordó cómo su padre logró tomar ejemplo de aquellos artistas y aplicarlo en la Costa Rica de entonces.

“El grupo siempre se identificó mucho con la música norteamericana. En los años que comenzaban, mi tío Róger viajaba mucho a Nueva York en barco y traía música con arreglos de allá, especialmente de la orquesta de Glenn Miller”, dijo.

Además, contó una anécdota muy particular que ha pasado de generación en generación en la familia. En una ocasión, mientras la Orquesta de Lubín Barahona estaba tocando en un concierto en Puntarenas, había unos marineros estadounidenses que llegaron de Panamá porque hacían servicios militares en el Canal.

Se acercaron a la orquesta que estaba tocando música norteamericana. “Se quedaron sorprendidos porque no se imaginaron que en Costa Rica, en esos años, se iban a encontrar a un grupo tocando esa música. Le pidieron permiso a papá para tocar porque ellos también eran músicos. Resulta que eran militares, pero también músicos originales de Glenn Miller”, explicó.

Hace unas semanas, la Orquesta de Lubín Barahona y sus Caballeros y Damas del Ritmo fue invitada especial a la Semana U de la Universidad de Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados)

Otro de los grandes secretos para seguir tocando y mantenerse vigente es que, aunque mantienen el repertorio de las grandes bandas, la de Lubín Barahona sabe renovar sus sonidos.

Zaldívar explicó que, además de la música para jazz band, la agrupación mantiene una línea bolerística gracias a influencias puertorriqueñas, de conjuntos como el de Rafael Muñoz, y cubanas, marcadas por el trabajo de la Orquesta Casino de la Playa, que incluía ritmos como la rumba y el son.

“El bolero siempre se mantuvo con énfasis en la percusión por la línea de los esclavos africanos que llegaron a Cuba”, aseveró el especialista.

En el estudio MAR de la familia Barahona se guardan grandes tesoros históricos de la orquesta. Ahí también se hacen las grabaciones de la agrupación, el encargado es Rónald Barahona. (Alonso Tenorio)

Es fundamental, asimismo, el homenaje y reconocimiento de los Barahona a la música de autores costarricenses. Las obras ticas son de suma importancia en su repertorio.

Nada de “música viejita” Copiado!

La familia Barahona asegura que el trabajo ha mermado mucho en los últimos años debido a la desaparición de salones de baile y la baja en las actividades públicas; sin embargo, ellos se mantienen activos gracias a las contrataciones que les hacen para conciertos gratuitos y fiestas privadas.

La organización de la empresa familiar ha cambiado mucho. En los últimos tiempos, doña Cecilia se ha encargado de llevar las contrataciones, hacer los presupuestos y realizar los montajes de sus conciertos con el apoyo de sus hijos.

Cecilia Herrera siempre estuvo apoyando a su esposo Mario Barahona en los temas relacionados con la orquesta. Ahora es ella quien está al mando después de quedar viuda. (Cortesía)

“Me siento muy orgullosa de haber seguido. Tenemos la ventaja de que nos llevamos bien siempre. Somos una familia”, insistió.

A pesar de que la orquesta sí ha sufrido muchos cambios, los músicos y los Barahona tratan de mantener la esencia que los caracteriza.

El formato de la banda sigue siendo con instrumentos de viento (trompetas, trombón, saxofones), así como piano, bajo y percusión. Dependiendo de qué tipo de evento tengan, tienen de dos a cuatro cantantes.

“Siempre se ha trabajado con músicos profesionales, todos son lectores y hasta tenemos profesores del Conservatorio de Castella. No es cualquiera el que llega a tocar en la orquesta porque es música profesional y tenemos que mantener la calidad”, afirmó Rónald.

Por la Orquesta de Lubín Barahona han pasado grandes cantantes nacionales como Jorge Duarte, Rónald Alfaro, Rafa Pérez, Carlos Jara Jr., Carlos Luis Vargas, Rony Soto Jr., Carlos Oconitrillo, Juan García, Johnny Dixon, Hernán Corao, Rosario Coto y Norma Argüello.

“A veces la gente se asusta cuando nos quieren contratar porque se imaginan que vamos a llegar con 80 personas, pero no, nosotros nos ajustamos a los eventos”, agregó la administradora.

Los Barahona defienden que no son una orquesta de “música viejita”.

“Las personas que llegan a escucharnos se van muy felices. Hay personas jóvenes que piensan al principio que es música viejita, pero quedan sorprendidos. Tocamos música bailable de muchos géneros”, afirmó Patricia Barahona, una de las hijas de don Mario y doña Cecilia.

“Hubo una época en que nos decían Los Caballeros del Reuma, eso era un vacilón. Pero tenemos una orquesta con músicos muy experimentados y artistas muy jóvenes de gran calidad. Yo tengo 72 años y soy el más viejo”, dijo Rónald entre risas.

Esta foto corresponde a la gira de la orquesta por los Estados Unidos en 1972. (Alonso Tenorio)

“Al decir que la orquesta tiene más de 80 años se imaginan músicos así. Esa idea es difícil de quitársela a la gente si no nos va a ver. Cuando tocamos y llegan personas jóvenes, se van muy contentos; eso es muy bonito”, agregó Cecilia.

Durante los últimos años, otro cambio notorio es que la Lubín Barahona ya no está conformada solo por hombres, sino que varias mujeres se han sumado al icónico ensamble.

Los Caballeros del Ritmo es un título muy elegante que ahora mutó a Caballeros y Damas del Ritmo. “Sigue manteniendo esa elegancia que la ha caracterizado”, aseveró Rónald de manera contundente.

Su historia Copiado!

Lubín Barahona fundó el ensamble en 1940 junto con sus hermanos.

Actualmente, la orquesta está conformada por músicos de muchísima experiencia y también artistas de las nuevas generaciones. (Rafael Pacheco Granados)

Todo comenzó en Grecia de Alajuela, gracias a que don Isaac Barahona, el padre de Lubín, era maestro de capilla (encargado de tocar el órgano) en una iglesia. Él les enseñó música a sus hijos.

A la herencia musical, Lubín y sus hermanos –apoyados por su madre, doña Inés Gómez Zamora– le sacaron buen provecho.

Al inicio, el grupo amenizó fiestas y actividades privadas en los cantones alajuelenses; luego, en 1942, se trasladaron a San José, explica Zaldívar en su libro.

Su centro de operaciones en la capital fue el salón de baile El Bambú, que estaba ubicado en avenida primera, detrás de la librería Universal. Ahí estuvieron hasta que estalló la revolución armada de 1948, detalla la publicación.

Durante su concierto en la Semana U, quedó demostrado que la música de la Orquesta de Lubín Barahona no conoce de edades. Eso sí, no tocan reguetón. (Rafael Pacheco Granados)

En esos tiempos, el grupo protagonizó una anécdota muy curiosa y nunca antes vista en nuestro país, que jamás se ha vuelto a repetir.

“Hay algo importantísimo que pasó durante la invasión del norte en 1955, cuando Calderón Guardia trató de volver al país después de la guerra del 48. José Figueres lideró un enfrentamiento para repeler esa invasión. Figueres, en la presidencia, le pidió a la orquesta que fuera a animar a las tropas que defendían la frontera norte del país. Es la única agrupación en la historia de Costa Rica que está ligada a un conflicto militar”, recordó Zaldívar.

La leyenda viva de la Orquesta de Lubín Barahona siguió fortaleciéndose en los siguientes años gracias a los magníficos músicos que integraron la agrupación, entre ellos el arreglista y músico venezolano Willy Gamboa, así como el aporte de grandes cantantes como Jorge Duarte, Rónald Alfaro, Rafa Pérez, Carlos Jara Jr., Carlos Luis Vargas, Rony Soto Jr., Carlos Oconitrillo, Juan García, Johnny Dixon y Hernán Corao.

Lubín Barahona (retrato grande), fundador de la orquesta y su hijo Mario (en la foto pequeña) fueron los más grandes representantes de la agrupación. Su familia los honra manteniendo viva la orquesta. (Alonso Tenorio)

En aquellos años, las voces masculinas eran la norma; posteriormente, la Lubín Barahona se encargó de derribar barreras, ya que entre sus filas se destacaron grandes intérpretes femeninas como Rosario Coto y Norma Argüello.

Herencia Copiado!

Como dato curioso, de los seis hijos de Lubín Barahona, solo Mario fue músico. Él tocaba la batería (pero aprendió solo). Lubín no quiso enseñarles a ejecutar ningún instrumento a sus hijos.

“Él nos dejó a los hijos el interés por la música, aunque nunca nos quiso enseñar a tocar. Él decía que para qué, que si nos hacíamos músicos nos íbamos a morir de hambre porque, cuando él fue músico, no se podía vivir de esta profesión”, recordó Rónald.

Lubín Barahona siempre mantuvo otro trabajo, además del artístico. Él laboró en el ferrocarril al Pacífico durante muchos años y también estuvo en Salubridad.

Tanto Mario como Rónald siempre estuvieron relacionados con la orquesta. Mario, de manera más directa, en temas de organización y administración, mientras que Rónald trabajaba desde el estudio de grabación.

Rónald y Mario Barahona trabajando juntos en el estudio de grabación MAR. (Alonso Tenorio)

“Mario se encargó oficialmente de la orquesta en 1970, pero desde antes ya le ayudaba a papá. Incluso, papá seguía tocando cuando Mario estaba a cargo”, contó Rónald.

Lubín falleció en 1981 después de luchar muchos años contra una enfermedad muy extraña para la época: calcificación en las vértebras. Tenía 70 años.

La orquesta siguió su curso bajo la dirección administrativa de Mario y el apoyo de su hermano Rónald. En ocasiones, doña Cecilia y sus hijos también lo apoyaban.

Mario siempre fue un férreo defensor del grupo. Más allá de las razones económicas o comerciales, se sentía muy orgulloso de seguir llevando el legado de su papá a todos los rincones del país.

Para dicha suya y de su familia, les llegó un reconocimiento muy importante en vida: en 1972 como un reconocimiento a su trayectoria e importancia, la orquesta fue declarada como entidad de interés cultural por el Ministerio de Cultura y Juventud.

Todo fue caminando en buena forma hasta que en el 2020 otra noticia terrible sacudió a la familia y a la banda: la muerte de Mario.

En octubre de ese año, Barahona falleció a los 74 años a causa de un cáncer.

Curiosamente, a la Orquesta de Lubín (y también de Mario) Barahona la sostienen con vida sus herederos, aunque ninguno sea músico de profesión.

Esta es una de las primeras fotos de la orquesta. En la fila superior destacan, entre otros, varios de los hermanos Barahona Gómez. Dirigiéndolos está Lubín Barahona.

Activos y con muchas ganas de tocar Copiado!

“La familia Barahona está haciendo un gran esfuerzo y trabajo para sostener la orquesta. Ojalá que las municipalidades del país los tengan en consideración para presentaciones, porque ahí hay una veta muy importante. Es necesario que la música esté presente en los cantones y más la música de una orquesta tan emblemática como esta”, aseveró Mario Zaldívar.

Para comprobar que la agrupación goza de buena salud, hace unos días ofreció un concurrido concierto en la Semana U de la Universidad de Costa Rica. En ese festejo pusieron a bailar a jóvenes y más grandes al ritmo de boleros, cumbias, jazz, salsa y merengue.

Cecilia Herrera, viuda de Mario Barahona, y su cuñado Róger Barahona están al frente de la Orquesta de Lubín Barahona. Ella desde la parte administrativa y él desde la técnica. (Alonso Tenorio)

Además, están trabajando en nuevas grabaciones musicales. En este momento, tienen siete temas grabados, a la espera nada más de ponerles las voces, expresó Rónald. Con un par de canciones más completarán un nuevo disco.

Aún la música de la Orquesta de Lubín Barahona y los Caballeros y Damas del Ritmo no llega a plataformas digitales como Spotify, pero en YouTube hay algunos videos de antaño.

Para aquellos que quieran tener joyas de la música de la agrupación, ellos tienen a la venta varios discos con sus obras y, además, está a la venta el libro de Zaldívar.

Los interesados en comprar discos y libros o en contratarlos pueden comunicarse a los teléfonos 2259-2961, 8884-6565 y 8313-4657. También los pueden contactar por redes sociales como Instagram (orqintlubinbarahona) y Facebook (Orquesta Int. Lubín Barahona y sus Caballeros del Ritmo).