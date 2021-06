“Nosotros no tenemos injerencia porque no está en el marco del registro y en este caso no lo tenemos dentro de los colegios acreditados. Puede estar funcionando pero no está bajo la tutela del MEP, esa sería una situación completamente contractual y el padre de familia debería estar claro de que no es un colegio acreditado por el MEP y que los estudios como tales no serían oficializados”, afirma Villalobos.