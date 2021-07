Actualmente, Hernán Azofeifa dirige el blog Mi Arrecife, en el cual comparte lo que ha aprendido durante su larga trayectoria como acuarista: “Creo que mucho de lo que hoy hago en el blog y mi participación con la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, tiene que ver con esos inicios. Siempre procuré con esto que hago que esa curva de errores que uno cometió, en la cual lamentablemente perdí organismos, no lo cometieran otros acuaristas. Entonces no me reservo mi conocimiento.”