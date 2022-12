Festival de la Luz: La historia que pocos conocen y que inspiró el querido desfile de San José

“Es mi hijo”, dice Jorge Villalobos, orgulloso al hablar del Festival de la Luz.

Hace 27 años, en 1994, el director del popular y querido desfile josefino viajó a Panamá para participar como jurado en un festival navideño. Allá se sorprendió al ver un evento cargado de arte y magia, con una alta participación de niños y familias completas. Entonces se propuso hacerlo algún día en Costa Rica.

Lo primero fue convencer al alcalde josefino Johnny Araya para que en 1995 viajara con él al festival panameño, pues sabía que si lo veía en vivo, el jerarca también se enamoraría del proyecto. Y así fue: “esto lo quiero en San José”, le dijo Araya.

Así, sin más tiempo que perder, en 1996 pusieron manos a la obra y presentar ante el publico josefino el desfile de carrozas, al que llamaron Festival de la Luz, dado lo luminoso del espectáculo nocturno.

Estas serán las carrozas y bandas que desfilarán en el Festival de la Luz 2022

Hoy, 25 años después, Villalobos sigue a la cabeza del festival. Confiesa que ese evento que tanto soñó y envidió tiene ahora su propia esencia en Costa Rica; y aunque no pensó que iba a llegar tan lejos, los ojos brillantes de los niños y la ilusión de las familias que llegan a esperar desde la madrugada para agarrar un buen campo, le dan plena seguridad de que vendrán muchas otras ediciones.

“En lo personal nunca me imaginé que iba a llegar adonde está hoy en día el Festival de la Luz. Nunca pensé que este iba a ser el evento que más esperan los costarricenses en la Navidad, ni que iba a lograr la calidad del evento, que no ha sido fácil. Hemos visto el surgimiento de algo que no existía en el país, que son las bandas de marcha... a mí todo eso me llena de gran satisfacción, es una alegría que no sé cómo explicar, pero que es eterna”, afirma.

Este 2022, el Festival de la Luz celebrará su primer cuarto de siglo, luego de dos años de pausar la celebración por la pandemia. El sábado 17 de diciembre el desfile tomará Paseo Colón y Avenida Segunda con ocho carrozas y 12 bandas que buscarán deleitar al público con música, luz y mucho brillo navideño.

A continuación, un recorrido fotográfico de lo que ha sido el Festival de la Luz a lo largo de dos décadas.

1996. 'Multicolor e inédito' así calificaba 'La Nación' el primer Festival de la Luz, que fue encabezado por Carolina Rdríguez, la Tica Linda 1992-1993. (Rafael Pacheco Granados)

1997. El Teatro Nacional decidió desfilar en la segunda edición del Festival de la Luz con la carroza 'Fantasía de Navidad', que recreó un portal. En la parte trasera incluyó una luminosa mariposa en la que iban sentados unos niños. (Rafael Pacheco Granados)

1998. Aunque el Festival de la Luz se ha caracterizado por ser puntual, en esta ocasión el desfile se atrasó 55 minutos, pues la carroza de la Municipalidad de San José estaba ubicada en sentido contrario y la cadena del carro que la remolcaba se rompió en varias ocasiones. (Rafael Pacheco Granados)

1999. Para cerrar el siglo por lo alto, en esa edición del Festival de la Luz por primera vez desfiló un mariscal: el astronauta Franklin Chang Díaz. (Rafael Pacheco Granados)

2000. La carroza 'La Cenicienta', que presentó la Municipalidad de San José, tuvo un costo de ¢5 millones. Fue una de las más gustadas de aquel año, en el que la luz se fue por unos minutos en el Paseo Colón. (Rafael Pacheco Granados)

2001. La carroza caribeña diseñada por refrescos Tropical fue la ganadora de la noche. La estructura luminosa medía 15 metros de largo. (Rafael Pacheco Granados)

2002. El mágico cuento de 'La Bella y la Bestia' encantó la noche en el centro de San José con música, luces y color. Además, 10 bandas y cinco grupos de porristas complementaron la actividad navideña. (Festival de la luz)

2003. La Isla del Coco llegó hasta la capital en la carroza de la Corporación de Supermercados Unidos, que rindió homenaje a este tesoro natural costarricense. (Rafael Pacheco Granados)

2004. En esta edición participaron 10 carrozas y nueve bandas. En menos de una década el desfile capitalino se había convertido en una tradición josefina navideña. (Festival de la Luz )

2005. Este año la carroza del gobierno local josefino fue una de las que más llamó la atención, al hacer un homenaje a la identidad costarricense. Una imponente rueda de la carreta típica, una gigantesca guaria morada y lindos trajes típicos fueron los protagonistas de la colorida estructura. (Festival de la Luz )

2006. El Festival de la Luz de ese año fue particularmente especial, pues fue una de las poquísimas actividades decembrinas de San José, ya que no hubo ni toros, ni carnaval. (Festival de la Luz )

2007. La carroza de la Municipalidad de San José, ambientada en el mundo encantado de la época barroca, obtuvo la mayor puntuación entre las 15 carrozas que desfilaron en la fría noche en ese año: un 9.72 de 10. Sin embargo, al ser el gobierno local el anfitrión del desfile, la estructura se quedó sin el codiciado premio.

2008. En un recorrido de 3.2 kilómetros, las figuras medievales se apoderaron del centro de la capital. En esta edición, participaron 10 carrozas y nueve bandas. (Festival de la Luz )

2009. Para el Festival de este año, la Municipalidad de San José (con una carroza sobre 'Alicia en el país de las Maravillas') registró una asistencia de aproximadamente un millón de personas. (Rafael Pacheco Granados)

2010. Este fue un año especial, pues los mariscales de las ediciones anteriores, como Maribel Guardia, Glenda Umaña y Claudia Poll desfilaron nuevamente en el festival. Hubo 10 carrozas y la misma cantidad de bandas. (Festival de la Luz )

2011. Homenajear a la cultura china en su carroza generó críticas de previo a la Municipalidad de San José. Sin embargo, en el evento fue una de las más aplaudidas. (Rafael Pacheco Granados)

2012. En esta ocasión, múltiples familias se quejaron de la cantidad de tarimas que se clocaron a lo largo del Paseo Colón y Avenida Segunda, pues limitaban el espacio público para presenciar el vistoso desfile. En total hubo 40 tarimas. (Ges_Anrango_Wittingham)

2013. La magia y el color de la propuesta del Banco de Costa Rica llamaron la atención de los asistentes. (Marcela_Bertozzi)

2014. La carroza de Samsung con un diseño de osos marchistas, fue la segunda que más brillo en la lluviosa y fría noche, en la que el festival tuvo que agilizar su paso. (JDNT)

2015. La carroza del Instituto Nacional de Seguros (INS) obtuvo el segundo lugar de esta edición, por sus efectos, sus luces y su diseño natural. Este año no hubo mariscal y solamente participaron seis carrozas.

2016. La Banda de Sarchi fue uno de los ensambles que participó en esta edición del Festival. (Alejandro Gamboa)

2017. Las bandas se han convertido en protagonistas del festival y ahora incluyen bailes típicos en su paso por el Paseo Colón y la Avenida Segunda. En ese año hubo 14 grupos. (Jeffrey Zamora R)

2018. El Museo de los Niños sorprendió a chicos y grandes con su colorida y dinámica carroza, la cual incluía carismáticos personajes, quienes se acercaban a compartir con los pequeños. (Albert Marín)