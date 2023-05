Fernando Carballo, el pintor irreverente, a mucha honra

Quizá sea que tiene 81 años y más de cinco décadas de trabajo en el arte, quizá sea que ya ganó el Premio Magón y es uno de los pintores que no paran de vender sus obras, quizá sea que no le teme al qué dirán ni al juicio ajeno. Lo cierto es que el artista Fernando Carballo se precia de ser irreverente, ama hacer lo que le da la gana y detesta que alguien se atreva a decirle qué debe de pintar. Es un irreverente, a mucha honra.

Un retrato de Fernando Carballo en su taller y casa en Cartago. En julio, el artista cumplirá 82 años. (Alonso Tenorio)

“Hago lo que me da la gana y eso me da un grandísimo gusto. Hay formas que salen a mi encuentro por mi trabajo de buscar cómo expresar las cosas. Me gusta mucho también la cuestión sensorial, nuestras pasiones, nuestros deseos profundos, y darles un lenguaje para que no todo no sea grosero, para que tenga poesía, para que tenga música, para que tenga un espacio de luz. Entonces esa es mi búsqueda”, cuenta este cartaginés de pura sepa.

Tan cartaginés, tan brumoso Copiado!

Es tan cartaginés que se llama Fernando de los Ángeles Carballo Jiménez. Nació el 9 de julio de 1941 allí en La Puebla, 25 metros al sur de la Basílica de los Ángeles. Le correspondió ser el número 12 entre 17 hermanos.

Cartago es donde quiere vivir y donde quiere morir. De hecho, su taller y hogar se llama Cantarrana, como una de las zonas históricas de la ciudad cuando ostentó el título de capital; es una casa en el barrio Asís pintada de blanco con una puerta azul. No podía ser de otra manera.

'Custodia', de Fernando Carballo, es parte de la colección del Museo de Arte Costarricense y se exhibe en la exposición por el 45 aniversario de la institución. Foto; MAC para LN.

Por supuesto, su equipo de mil amores es el brumoso, y ¿cómo no iba a serlo? Cuando mejengueaba con sus amigos del barrio lo ponían de portero para que no se moviera mucho porque era malísimo. Aquellos chiquillos eran unos suertudos y siempre terminaban entrando al estadio en el segundo tiempo, gracias a la buena voluntad del presidente del Cartaginés en aquellos años mozos. Así, vio jugar a leyendas de esa escuadra y se enamoró perdidamente.

La fiebre fue tanta que prometió que cuando Cartago por fin rompiera la maldición y volviese a ser campeón saldría a celebrar desnudo, tan solo vestido con una bandera azul y blanco. En una sequía que se extendió por 82 años, el Club Sport Cartaginés lo hizo sufrir tanto, tanto. Cuando el equipo por fin volvió a alzar el trofeo en julio del 2022, ya la vida lo agarró cansado.

Carballo recuerda que comenzó dibujando en la paredes. Luego, su papá le regaló una resma de papel y una cajita de acuarela. Después, en la escuela, gastaba una caja de lápices de color al mes porque dibujaba compulsivamente. (Alonso Tenorio)

Temerosos de que le fuera a dar un infarto (ya tiene dos en su historial médico) o de que sí cumpliera su promesa, sus hijos se ofrecieron a acompañarlo aquella noche del partido contra la Liga. Con el pitazo final, llegó el momento tan anhelado por él durante toda su vida y por la leal afición brumosa. Sin embargo, la noche estaba fría y decidió acostarse tan feliz como estaba, mientras, afuera, la provincia celebraba eufórica.

Él ya no es tan fanático, asegura; aunque no puede evitar poner el partido en la televisión y, aún sin volumen, escuchar a la afición rugir en el Estadio Fello Meza, a tan solo dos cuadras.

Esta es una de las obras de Carballo en la exhibición en el Club Unión. Sus peregrinos son "caminan hacia sí mismos, buscándose", afirma el artista. (Cotesía Club Unión)

La pasión por el dibujo Copiado!

Cartago es su mundo, allí se enamoró y se desenamoró, allí bailó roncanrol y otros ritmos, allí vio cine y, sobre todo, allí empezó a dibujar. Un profesor del Colegio San Luis Gonzaga lo hizo seguir su verdadero camino, el de la pintura y el dibujo que lo ha hecho labrarse con líneas, formas, pinceladas y manchas de color un nombre en la historia del arte costarricense.

Era tan mal estudiante que lo expulsaron a los 16 años de ese centro de estudios cartaginés. Así que trabajó ocho meses en un tramo del mercado hasta que Marco Aurelio Aguilar, su profesor de Artes Plásticas, se lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo allí, que él era bueno para el dibujo. Aguilar le escribió una carta que le abrió las puertas de Casa Gráfica en San José y le cambió la vida.

El dibujo es fundamental en el trabajo artístico de Carballo. Este es otro de los trabajos del 2022 del cartaginés. (Cotesía Club Unión)

Carballo se entregó al dibujo, comenzó a crecer. Con unas ganas enormes de aprender, empezó a empaparse del arte de los grandes maestros alrededor del mundo gracias a los libros que compraba en la Lehmann, la Universal u otras librerías. Luego de Casa Gráfica, pasó a la Agencia Garnier, donde se convirtió en director de arte a los 35 años.

El arte fue un torrente imparable. El pintor surgió de aquel dibujante obsesivo, que comenzó a bosquejar su mundo, a crear personajes, a convocar el erotismo, el dolor, la melancolía, las preocupaciones por los injusticias de su tiempo y el amor, que llenó con una paleta de colores usada de una forma tan suya.

“Mis trabajos recogen ansias, encuentros y desencuentros, sueños y fantasías; mi manera de ser y mi sensibilidad social”, cuenta Carballo, quien volcó en lo visual su vena poética y hasta su sensibilidad musical.

En su taller, se acumulan los reconocimientos a la labor de Carballo. Aquí vemos el Premio Magón (estatuilla de metal) y un homenaje del Colegio Universitario de Cartago, entre otros. (Alonso Tenorio)

Artista autodidacta Copiado!

Carballo se construyó como artista. No fue la Academia, no fue un maestro. Siempre ha tenido esa habilidad, cuenta, para nutrirse del arte que otros han hecho antes y volverlo algo tan suyo. No se trata de plagio, sino de asimilar y volverlo parte de sí.

“Siempre me he dicho que no soy un gran colorista, pero en realidad es que tengo más facilidad para dibujar”, cuenta con claridad y sin tapujo alguno. Él no reniega del dibujante que siempre está presente, más bien le agradece su carrera en la publicidad y en las artes visuales.

“Mis enemigos dicen que soy un pintor que pinta dibujos; bueno, es posible. No me importa, es mejor pintar dibujos que hacer malas pinturas, como algunos”, dice sin hacer una pausa ni regodearse en el dardo que lanzó.

"Lo mío es una gran necesidad de decir cosas a través de forma y también de colores,", asegura el pintor de 81 años. (Cotesía Club Unión)

Luego, continúa su explicación: “Yo no puedo prescindir de un buen dibujo. Todo el tiempo le he puesto un gran atención al dibujo, quizá como trabajé tantos años como ilustrador en el dibujo comercial publicitario y había mucha competencia, uno tenía que ser muy exigente con uno mismo para que tuviera un buen puesto en el mercado”.

Junto al dibujo, descubrió el poder del color. “Para mi el color siempre fue algo muy novedoso, cuando descubrí el poder grandioso que tiene el color lo fui estudiando poco a poco. Me di cuenta que, al igual que la forma y el dibujo, es algo que a uno le nace de lo más profundo”.

Carlos Rivera Fernández, gerente general del Club Unión, y Fernando Carballo, sentado, en la inauguración de la exposición del artista. (Cortesía Club Unión)

Mayor seguridad Copiado!

Desde entonces, pinta, dibuja, cuenta... Es artista, simple y llanamente. En más de 50 años de carrera artística, suma más de 100 exposiciones, entre individuales y colectivas, y decenas de reconocimientos, en que sobresale el prestigioso Premio Nacional Manuel González 2021 –que compartió con la escritora y actriz Arabella Salaverry– y dos galardones Aquileo J. Echeverría: uno en dibujo en 1978 y otro en pintura en 1982.

Además, la Asamblea Legislativa lo declaró Ciudadano de Honor en octubre del 2021.

En Cantarrana, su estudio en Cartago, hay pinceles y pinturas por doquier. Además de pintar todos los días; él hace pequeños dibujitos que acumula por centenas. (Alonso Tenorio)

Agradece los justos reconocimientos y el cambio más notorio ha sido “la seguridad” –como él la llama– ante el medio.

Su seguridad ahora proviene de él mismo. “Soy mi primer crítico, mi primer conciencia; soy yo y no me perdono. Soy un buen amigo o, más bien, un buen enemigo porque no me perdono cosas. Sé la medida exacta de mis capacidades. No tengo todas las que quisiera tener, entonces las que tengo las exploto, las maduro, las trabajo”, reflexiona.

No se le agota la necesidad de expresarse. Para él, el arte es “una gran necesidad de decir cosas” que resuelve con formas y colores. “El arte es sentimiento, el arte es energía, el arte tiene que tener una seducción para el espectador”, agrega.

Muchos Carballos Copiado!

A sus casi 82 años, le sobra la pasión, pero mengua la energía. Aún así, trabaja incansablemente en su estudio. Estudia, experimenta y siempre sigue con ese afán de mejorar, de crecer. “Lo más importante es que (las obras) queden como quiero”.

Fernando Carballo ha logrado una gran síntesis en la técnica del 'dripping' o chorreado con la que pinta sus obras. Asegura, eso sí, que conserva la misma fuerza. Aquí un conjunto de trabajos en su taller. (Alonso Tenorio)

De ese taller, salieron los Peregrinos que ha mostrado en los dos últimos años y que junto a otros personajes que pueblan su mundo conforman una gran exposición de más de 35 trabajos en el Club Unión, que estará en exhibición hasta mediados de junio.

Todos los protagonistas de estas piezas se buscan, caminan hacia sí mismos con aciertos y con errores, “tratando de que nos alcance el tiempo para conocernos un poquito mejor”, explica. También representan a aquellos que han tenido que migrar. Son obras recientes del cartaginés.

En cinco décadas, Carballo ha dicho mucho; a veces, incluso, ha gritado desde el lienzo (literalmente). Es un solo artista y muchos a la vez.

Siempre en San José, en una de las paredes del Museo de Arte Costarricense (MAC, ubicado en el parque metropolitano La Sabana) compartiendo espacio con Max Jiménez y Margarita Bertheau, vemos al Carballo de los años 80 en Custodia, una pintura que forma parte de la exposición Trayectorias: 45 aniversario del MAC.

“Fue generada en un momento donde yo estaba bajo un gran peso emocional. Sentía que se me revolcaban todos los valores y era muy difícil volverlos a acomodar como antes. Hubo un cambio; es una historia verdadera”, comenta orgulloso del trabajo.

No habla de retiro. Elude el tema, quizá porque la palabra no existe en su vocabulario. Solo existen las pinturas que emergen de su mundo, primero con las figuras que salen de un tubito con pintura negra y que luego se llenan de colores. Ya no tiene tanta paciencia como antes, acepta; por eso, su lenguaje se ha vuelto más directo y más simple.

No ha perdido ni el gusto ni la emoción. “Viera cómo me gusta, lo disfruto como no tiene idea. O sea, es la misma energía transformada en otra cosa. Es la misma energía del chiquillo o el muchacho que hacía dibujitos”.

El irreverente pintor cartaginés no claudica, a mucha honra.