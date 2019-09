“Esto te podría hacer pensar que adaptarse a este país es fácil, pero en mi caso no lo fue. Este es prácticamente mi primer trabajo formal. Vine muy joven aquí como redactor y pues bueno, en hora buena me ha ido bien, pero adaptarse no es fácil. Es un país muy diferente, es sencillo tomarle gusto, pero es aprender no solo una cultura diferente, sino muchas culturas distintas que te vas a encontrar en las calles”, cuenta.