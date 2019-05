“A mi me encanta que mis postres los consuman personas veganas y no veganas. Así se dan cuenta de que lo vegano no es limitarse y que la comida no es 'fea’. Cuando salgo a comer con mis amigos, no vamos solo a lugares veganos, sino a uno que tenga opciones para todos y podamos pasar un buen rato”, expresa contento Alejandro, el chef que se enorgullece de su esponjoso queque de chocolate al que no le hacen falta leche y huevos.