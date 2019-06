“En mi criterio, todo esto es muy simple. Somos personas que no tenemos dinero para comer, sino que vivimos de la caridad pública, así que es muy probable que las personas crean que nuestro mayor problema es la drogadicción, pero este no es mi caso. Si usted me revisa a mí los bolsillos en este momento, no tengo ni un cinco, así que fue eso lo que me llevó a la calle, no los estupefacientes”, dice.