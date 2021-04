“Este edificio representa el valor que le debemos a nuestra historia, porque si nosotros perdemos nuestra historia, no tenemos visión para el futuro. Desafortunadamente en Costa Rica no le hemos prestado atención a la historia, hemos sido muy laxos en ese tema, hemos visto edificios destruidos porque no representa ingresos importantes para los dueños de una casona. Creo que hemos cometido gravísimos errores y cualquier esfuerzo que se haga para rescatar el valor histórico vale la pena”, afirma.