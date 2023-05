Cumplir sueños sobre patines: la historia de Panties Dinamita

Para Valeria y Gabriela Sotela hablar de la infancia es hablar de patines. Las hermanas amaban tener ratos libres para poder salir de su casa y ‘rodar’ juntas, un pasatiempo que realmente disfrutaban.

Sin embargo, con el paso del tiempo, las nuevas obligaciones y el ajetreo diario hicieron que para las hermanas, de 40 y 42 años, fuera cada vez más difícil colocarse sus patines. Un día, simplemente, sus zapatillas con ruedas quedaron en el olvido.

En el 2009, cuando ya eran adultas, Gabriela y Valeria sentían que debían realizar algún deporte, cambiar su estilo de vida. No obstante, por más que buscaron, no encontraron algo que realmente les apasionara. Entonces, los patines regresaron a su mente.

Gabriela Sotela, junto a su hermana Valeria, fueron las fundadoras de Panties Dinamita. (Jose Cordero)

“Dijimos: ‘empecemos a patinar otra vez’... El problema es que no teníamos patines, entonces empezamos a buscar en Internet algunos pares de patines para traerlos a Costa Rica. Buscando en la web nos encontramos unas imágenes de un deporte que se llama Roller Derby y nos generó muchísima curiosidad; nos pusimos a investigar más y dijimos: ‘definitivamente tenemos que hacer eso aquí, porque eso se ve chivísima, se parece a nosotras’”, comentó Gabriela.

Luego de unos días, las hermanas lograron comprar “unos patincillos de segunda” mientras les llegaban los patines que habían visto en Internet. Sin demora, empezaron a armar un equipo de Roller Derby, aunque sin tener mayor conocimiento de qué trataba.

El Roller Derby es un deporte de contacto y fuerza originario de Estados Unidos, que se juega sobre patines en una pista que generalmente es ovalada y de cemento liso. Cada partido consta de dos tiempos de 30 minutos y en estos se enfrentan dos equipos de cinco jugadoras cada uno.

Cada equipo está conformado por una jammer, tres bloqueadoras y una bloqueadora pivote.

El juego consiste en que la bloqueadora pivote -que siempre se coloca al frente del equipo-, planee y ejecute la mejor estrategia para anotar puntos. Mientras que las bloqueadoras deben impedir que la Jammer del equipo rival, quien es la que anota los puntos, las supere.

La tarea de la Jammer consiste en adelantar a todas las bloqueadoras del equipo contrario. Por cada una que supere, anota un punto. El equipo ganador es el que tenga más anotaciones al final del partido.

Teniendo claros los principios básicos del Roller Derby, Gabriela y su hermana comenzaron a buscar a otras chicas que se quisieran unir a su equipo. Eso sucedió en un momento en el que el deporte no existía en Costa Rica o al menos no se practicaba de forma profesional.

El equipo de Roller Derby practica en el Polideportivo Aranjuez, todos los martes y domingos. (Jose Cordero)

“Estuvimos buscando personas que se quisieran unir al equipo y en camino encontramos gente que también conocía del deporte y quería formar un equipo. Así, poco a poco, el proyecto fue creciendo”, detalla Gabriela.

Con un equipo ya definido faltaba un nombre, uno que fuera poderoso, que reflejara la esencia del equipo: Panties Dinamita fue el elegido.

Panties Dinamita ya suma 14 años de existencia y sus integrantes sueñan con cumplir un sueño: viajar a Colombia y competir en un torneo al que las invitaron.

“El grupo se armó por pura pasión y fuimos el primer equipo de Costa Rica. En parte eso fue difícil, porque al principio todo era como: ‘Ok. Ahora ¿qué hacemos?’; pero por dicha en ese entonces ya contábamos con Internet, que nos facilitaba el trabajo. Entonces hicimos amistad con una muchacha que jugaba en el equipo 2X4, de Argentina, y ella nos mandaba videos cortos y nos decía qué hacer”, explica Gabriela.

Posteriormente, una joven estadounidense vino a Costa Rica a estudiar español y como en su país practicaba Roller Derby buscó equipos en suelo tico para mantenerse activa. La chica terminó uniéndose a las Panties Dinamita como su entrenadora.

Para todos

Panties Dinamita está conformado por personas mayores de 18 años, pues al ser un deporte de contacto y fuerza, se ven obligadas a rechazar a las jóvenes menores de edad dentro del equipo. Por ello, sus jugadoras van desde los 18 años hasta los 50, aproximadamente.

Entrenan todos los martes a las 6:30 p. m. y los domingos a las 10 a. m. Es un equipo al que cualquiera se puede unir, de allí que haya amas de casa, estudiantes, profesionales y mamás, quienes sacan el tiempo para poder desestresarse y enseñar a sus nuevas fichas sobre Roller Derby.

El equipo de Panties Dinamita está conformado por mujeres de diferentes edades. Todas ellas son mayores de 18 años. (Jose Cordero)

“A todos nos cuesta. Yo, por ejemplo, tengo dos hijos, pero son cosas que uno hace por amor, es que esto es lo que a mí me gusta, o sea, yo no recibo plata de esto, lo que yo quiero hacer es enseñarlo. A mí me da mucho orgullo cuando llegan chicas que no saben patinar y que con el tiempo son duras patinando, porque ahí es cuando yo digo: ‘qué bonito, de verdad que cuando uno quiere algo en la vida, tiene que esforzarse para lograrlo’”, afirma Gabriela.

La patinadora, quien además es tatuadora, agrega que ver el crecimiento de quienes llegan al equipo “es una gran satisfacción”. A ella no solo le gusta practicar el Roller Derby, sino que le gusta enseñarlo.

“Me gusta porque sé que esta una forma de que con el paso del tiempo este deporte vaya a prevalecer. Yo no quiero que se pierda; yo sé que yo tendré que dejar de patinar en algún momento, pero lo que no quiero es que se pierda y que más bien vaya surgiendo”, comentó.

“La idea es darlo a conocer para que ojalá fuera de San José se interesen y vengan a nosotros para poder enseñarles; que hagan sus equipos en los diferentes provincias de Costa Rica, y así tener más torneos a nivel nacional”, agregó.

Si bien en un principio el equipo solo estaba integrado por mujeres, ahora junto a ellas también entrenan hombres, quienes incluso están creando su propio equipo masculino, llamado Zorros.

Los lugares para entrenar Roller Derby es una las trabas que siguen teniendo las patinadoras, pues no tienen una pista ovalada, como debería de ser, sino que entrenan en sitios que les permitan deslizarse bien.

“Eso también ha sido complicado porque no es en cualquier lugar en el que podemos entrenar, primero por el tipo de piso, que tiene que ser de cemento lujado, porque en Roller Derby uno se cae mucho y además se tiene que deslizar. Por ejemplo, el piso de la pista de patinaje de La Sabana es muy áspero y no tiene techo”, detalla Gabriela.

Las integrantes de Panties Dinamita viajarán a Colombia para participar en un torneo internacional, que se llevará a cabo del 6 al 9 de octubre. (Jose Cordero)

Gabriela afirma que el único sitio que hasta ahora les ha funcionado es una cancha techada en el Polideportivo Aranjuez, en Barrio Aranjuez.

“Sin embargo, a veces tenemos muchos problemas con eso también, porque o no nos alquilan o nos alquilan muy alto. Incluso una vez tuvimos que hacer una carta a la Municipalidad San José y un regidor nos ayudó para que nos hicieran un descuento como de ¢5.000, que no era mucho, pero bueno, algo es algo. Igual, siempre intentamos buscar lugares para entrenar, ya sea en gimnasios de escuelas o colegios que nos alquilen, o nos presten para entrenar”, comenta.

Un sueño

La necesidad de entrenar es mucho mayor ahora, pues recientemente el equipo tico, integrado por unas 22 personas, fue invitado a participar en Capital Inframundo, un torneo que se llevará a cabo en Colombia del 6 al 9 de octubre de este 2023.

Esta fue una sorpresa para Panties Dinamita y, por ello, están haciendo esfuerzos muy grandes para ir a competir al país sudamericano, ya que deben costearse todo: boletos, uniforme y demás gastos.

En total, a este torneo van a ir 16 de las 22 personas que conforman el equipo.

Para poder competir en Colombia, Panties Dinamita necesita equipo de protección como casco, muñequera y rodilleras, sin embargo, todavía no tienen el dinero suficiente para costearlo. (Jose Cordero)

Por ahora solo tienen los uniformes y han recurrido incluso a rifas para poder costearse el viaje. Todos han intentado ahorrar para poder pagar su boleto.

“Estamos dándonos un tiempo para comprar los boletos, porque todas estamos ahorrando para comprarlos a finales de julio. Estamos haciendo rifas con lo que tenemos y toda la plata que se recoge la estamos guardando para pagarnos el hospedaje y la comida. Creo que llevamos como ¢300.000 guardados como para pagarnos los hospedajes; por dicha Colombia es un poco barato”, afirma.

Lo que anhela el equipo es conseguir un patrocinador, no necesariamente para costearse el viaje, pero sí para apoyarlas en lo que pueda.

“Cuando dicen patrocinio la gente cree que lo que uno quiere es plata, pero no. Sabemos que hay muchas empresas que patrocinan y nosotros lo que queremos es que que nos digan: ‘bueno, les damos el 50% para los uniformes y le llevamos la marca en la espalda o algo así; porque en nuestro caso no es solo el uniforme, nosotros usamos protectores como muñequeras, cascos, rodilleras, protector bucal... es mucho”, asegura.

Como Bambi

Rebeca Pessoa es una de las patinadoras que anhela subir al avión con destino a Colombia. Ella se unió al equipo hace aproximadamente dos años.

Rebeca se ríe al recordar la manera en que llegó a Panties Dinamita: sin saber patinar, pero con la ilusión de aprender. Hoy es una de sus mejores fichas.

Rebeca Pessoa quería aprender a bailar en patines y por ello ingresó al equipo, sin embargo, el Roller Derby la cautivó. (Jose Cordero)

“Decidí entrar porque yo quería aprender a patinar para después aprender a bailar en patines, pero yo no sabía nada de patinaje, tenía cero conocimiento en patinaje y aprendí ahí. Me he caído muchas veces y cuando llegué la primera vez a entrenar yo parecía Bambi: a mí hasta el viento me botaba, pero luego aprendí que caerse es parte del día a día”, detalla Pessoa.

Conforme pasó el tiempo se dio cuenta que bailar en patines ya no era su prioridad, sino ser la mejor Jammer, la que anota puntos.

“No aprendí a bailar en patines, pero aprendí a hacer Roller Derby. Es decir, yo fui buscando una cosa y encontré otra; y aprender Roller Derby me gustó bastante y ahorita estoy encantada de haber entrado el equipo y haber aprendido de este deporte”, afirma.

La joven, de 26 años, confiesa que cada día se enamora más de la singular disciplina, pues entre muchas otras cosas le ha permitido descubrir sus fortalezas físicas.

Además, el apoyo de su familia ha sido importante en el proceso.

El equipo de Panties Dinamita está conformado por más de 20 personas aficionadas a este deporte, sin embargo, serán 16 los que compitan en Colombia. (Jose Cordero)

“Creo que lo que más me ha gustado de todo esto es ese poder femenino de que nosotros podemos hacer todo lo que nos propongamos. Esta es una comunidad entre mujeres que me da mucha confianza y mucha fuerza para saber que no solo puedo ser fuerte emocionalmente, sino que también puedo serlo físicamente. Realmente, todo eso ha significado mucho para mí”, añade.

Del hospital a la pista

Luis Roberto Sánchez González es parte de Zorros, el equipo masculino de Panties Dinamita, quien también viajará a Colombia en octubre.

El médico de profesión encontró en el equipo un pasatiempo y ya tiene cinco años de formar parte de la organización deportiva. Primero se unió como jugador y ahora se ha especializado en arbitraje.

“A mí me gusta mucho la adrenalina y este deporte me la daba. Pero también me generaba mucha curiosidad de cómo se jugaba y demás, entonces empecé a aprenderme las reglas y a meterme más en todo ese mundo, que aquí en Costa Rica ha sido un poco difícil. Sin embargo, yo comencé a buscar más contactos y a conversar con personas y contactos de México”, contó Sánchez.

Luis Roberto Sánchez se ha especializado en el arbitraje de Roller Derby y sueña con consolidar un equipo masculino. (Jose Cordero)

Poco a poco, el patinador fue aprendiendo de las reglas, a tal punto que viajó como árbitro a un torneo en Estados Unidos y, posteriormente, a México.

“Ahí fui acumulando experiencia y fue demasiado divertido y muy emocionante. En el 2019 fui invitado a aplicar en los juegos mundiales de Roller Derby y pude ir a arbitrar a Barcelona, que fue donde se realizaron”, detalla.

Luis tiene claro que su siguiente objetivo en el Roller Derby es crear una selección masculina y abrirle camino a más hombres que quieran aprender más de este deporte.

“Este deporte siempre se ha asociado a que es de mujeres. Incluso, a nivel mundial, hay más equipos de mujeres que de hombres, pero mi sueños siempre ha sido poder formar la selección de hombres. Deseo que, en algún momento, vayamos a jugar afuera o que armemos equipos aquí entre nosotros”, explica.

Al equipo también se han integrado hombres que desean aprender del Roller Derby. (Jose Cordero)

De acuerdo con Luis, esta sería una manera de romper esquemas, pues en varias ocasiones se han acercado a él para preguntarle por qué se dedica a este deporte.

Sin embargo, Luis no tiene problema en responder, pues al igual que Gabriela y Rebeca anhelan que el Roller Derby tome mucha más relevancia en Costa Rica, tanto en hombres como mujeres.

En su objetivo soñado, Panties Dinamita ha dado grandes pasos, pero hasta ahora insuficientes para encumbrar el deporte. Quizá, en su aventura por Colombia, el Roller Derby de Costa Rica encuentre la inspiración necesaria, despegue y ruede al máximo en las canchas de nuestro país.