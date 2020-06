A su muerte, en 1952, el último deseo de McDaniel no se pudo cumplir, pues pese a que la actriz pidió que se le sepultara en el cementerio de Hollywood, la administración no lo permitió, en vista de que no aceptaba entierros de personas negras. Para colmo, la intérprete especificó que su premio Óscar fuese donado a la Universidad Howard, donde estuvo en exhibición en la escuela de artes dramáticas, hasta que a inicios de los años 90 se reveló que la estatuilla había sido extraviada por la casa de estudios y a la fecha no se tiene certeza de que pasó con el primer Óscar ganado por una persona negra.