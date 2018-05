“A mí me hirieron en la pancita. Yo andaba en el alto de San Pedro, yendo a Dominical. Fue una descarga de ametralladora por detrás. Yo estaba tirado de panza con el rifle esperando que pasaran. Pasaron unos por detrás y a mí me ametrallaron. Fueron como cuatro balazos. Arrancaron la carne hasta el hueso y me molieron todo el pecho. Como andaba metido en la montaña se pudrió y se me hizo una gusanera, pero la gusanera me salvó. Se comen todo lo malo”.