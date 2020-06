“Me acuerdo de que con nuestra primera compra yo estaba escéptica. Ahora es bastante ‘común’ comprar por Instagram pero hace dos años y medio tal vez no lo era tanto. Y yo le decía a Pocho ‘fíjese que esa persona en verdad exista’ y él me decía ‘que sí, ¡ya nos depositó y todo!’ y yo solo me ponía más nerviosa”, contó Fer entre risas.