No necesitaba micrófono porque su potente voz la escuchaban desde el chofer hasta el último pasajero. No tenía horarios de presentaciones porque lo hacía cada vez que necesitaba llevar unos cinquitos a la casa para ayudar a su mamá. No tenía representante porque los propios conductores de las unidades lo animaban a subirse para que hiciera su espectáculo. No tiene Facebook o Instagram, no tiene discos grabados ni tampoco videos oficiales, pero muchos de los que hemos usado el servicio de los buses de Desamparados lo reconocemos y lo llevamos en la memoria como un grato recuerdo.