Bijagua y la experiencia sublime de toparse con una danta y su bebé sandía

Una mamá confiada disfrutaba de un manjar de guayabas mientras su bebé, de apenas seis días, no se le despegaba y seguía atento sus pasos. Se zigzagueaba entre las patas de su protectora ante el asombro de mamíferos, pero de otra especie, quienes intentaban procesar el momento. Por un instante las cámaras dejaron de tomar fotos y los videos se detuvieron. Había que contemplar lo que se vivía, un acontecimiento privilegiado. Un regalo de la naturaleza.

Este es el bebé tapir que conocí en el Valle del Tapir, cuando él tenía solamente seis días de nacido. Esta cría se suma a las cerca de 1.500 dantas que hay en el país. Foto: Diego Benitez para LN.

¿Lágrimas, emoción, sorpresa, agradecimiento? Ver a una danta adulta ya es un suceso increíble, pero cómo se asimila observarla junto a su bebé sandía, como se le conoce a las crías del tapir que nacen con manchas que las hacen asemejarse a esas frutas. Usualmente las madres los ocultan para protegerlos de los depredadores del bosque, pero esta vez el destino estuvo de nuestro lado.

***

El Mes de la Danta Copiado!

La zona de Bijagua y Río Celeste, en Alajuela, es conocida por su amable trato con las dantas: ahí se promueve su conservación (de la mano de Nai Conservation, proyecto de la fundación Costa Rica Wildlife Foundation). Eso sí, es un tema de suerte (o bendición) poder encontrarse con una.

El sábado 27 de agosto, en el Valle del Tapir, entre Río Celeste y Bijagua, una reserva biológica que cuenta con el guía naturalista Donald Varela como uno de sus fundadores, un grupo de colegas y yo presenciamos en la oscuridad del bosque a la danta y a su bebé libres, en su hábitat natural. El pequeño además de las pintas tiene la forma de una sandía grande y regordeta que con pocos días de llegar al mundo puede rondar los 10 kilos. Su mamá anda entre los 280 y 350 kilos.

El lugar, al que se ingresa para realizar el avistamiento de dantas con la compañía de guías profesionales, es un espacio en el que habitan serpientes venenosas como terciopelos, por lo que hay que ir con cuidado, sobre todo de noche, pero la experiencia vale mucho. Allí se respira entre adrenalina y pureza. Se anda entre cantos de ranas, de anfibios únicos en el mundo, tal y como la Tlalocohyla Celeste, que descubrió Varela hace cuatro años y que a finales de agosto fue presentada al mundo.

En setiembre, la Cámara de Turismo de Río Celeste (Caturi) y Bijagua promueve la conservación de la danta y es por ello que emprendimientos, restaurantes, hoteles y lugares como el Valle del Tapir se unen para atraer a turistas nacionales.

Tana Blue jeans que se avistó en Frog Paradise. Foto: Diego Benitez

Generalmente a la zona llegan visitantes europeos y estadounidenses, pero igual se ofrecen posibilidades para que los costarricenses aprovechen para hacer un paseo en el que es posible sumergirse y hasta mimetizarse con la naturaleza. Ir a Río Celeste y Bijagua, a unas cuatro o cinco horas desde San José, dependiendo de la ruta y las presas, vale la pena. El mes ideal es setiembre porque, entre otras razones, es el tiempo con más guayabas, frutas predilectas de las dantas, lo que hace más probable el avistamiento.

Descubren en zona norte de Costa Rica una especie de rana única en el mundo

La biodiversidad de Costa Rica, de este pequeño país, alcanza alrededor de un 4-5% del total del mundo. En este pedacito de tierra, como los más patrióticos le llaman con afecto, es posible encontrar una cantidad de especies que también podría hallarse en otros lugares, pero para alcanzar la misma suma habría que recorrer todo Canadá, Estados Unidos y un poco de México, según ejemplificó hace algún tiempo el ecólogo Daniel Janzen, quien fue citado por el biólogo Alberto Rico.

Es innegable la sensación que genera en una visita de dos días y medio entrar a un bosque y toparse con cataratas, con ríos adornados por piedras enormes que dejó como recuerdo el paso del huracán al que con fortaleza se sobrepusieron seres humanos y animales.

Los sentimientos que surgen al ver árboles centenarios, observar más de seis especies distintas de ranas en una sola noche y encontrarse con una danta y su bebé, quizá la experiencia más salvaje (y sublime) que llegue a tener en toda mi vida. Y sí, fue posible en mi país y quizá usted pueda vivirlo y a la vez aprovechar para visitar la catarata de Río Celeste en el Parque Nacional Volcán Tenorio, una de las bellezas imperdibles de Costa Rica.

Al visitar Bijagua no pude perderse Río Celeste. Hay quienes incluso se bañan en el río, accesando por la calle. Foto: Diego Benitez.

Marlon Calderon, guía turístico de la zona y miembro de Caturi, fue puntual: “Hay personas que en otros rincones del país caminan 10 horas para ver a una danta. Hoy usted la vio a ella y a su bebé, ni siquiera yo que llevo años en esto he podido ver una cría tan pequeña. Aquí vienen personas de Europa a buscarlas, nunca aseguramos que se verán, pero siempre está la posibilidad. Los turistas regresan felices”.

Y es que en una expedición para ver a una danta, se llegue a encontrar o no, la experiencia permite avistar a muchas otras especies y ya eso es ganar.

Claudia Silva, presidenta de Caturi, comentó que en el Mes de la Danta se busca apoyar a los emprendedores y negocios de la zona y ofrecer la opción de que los costarricenses disfruten de nuevos destinos con precios más favorecedores. (Vea el recuadro adjunto).

“Además, esta actividad pretende que las personas que visiten Bijagua y Río Celeste apoyen la conservación del tapir o danta, el mamífero terrestre más grande de Costa Rica y que está en peligro de extinción. Y, que en el tour del Valle del Tapir tengan la oportunidad de observarlas en su hábitat natural”, comentó Silva.

Ahora, le presento algunas vivencias memorables que puede experimentar durante su visita a Bijagua y Río Celeste.

Doña Vicky Carvajal enseña a preparar delicias tradicionales en su casa. Empezar con este tour cambió su vida. Foto: Diego Benitez para LN.

Doña Vicky, la reina de la cocina tradicional Copiado!

Las sonrisas de doña Virginia Carvajal Rodríguez, de 68 años, son tan reconfortantes como los platillos que enseña a preparar en su casa. Una morada acogedora y que nos transporta a esos hogares de madera de antaño. Ella vive en Bijagua.

Esta señora, de 68 años, fue motivada por el guía Marlon Calderón para ofrecer en su casita un tour de cocina tradicional que ha fascinado a los visitantes extranjeros, pero que los costarricenses no deberían perderse.

Apoyada con su cocina de leña y sus saberes de décadas, esta reina culinaria le muestra a sus visitantes a preparar delicias ticas: empanadas, tamales, bizcochos, picadillos, entre otros. Quienes realizan este tour cocinan absolutamente sus platillos, siempre con la guía de doña Vicky, quien no se guarda ni un solo secreto.

La experiencia es enriquecedora y una conexión con nuestras raíces. Ella vive con su esposo, Marcelino Barrantes, quien le ayuda con temas logísticos y siempre está dispuesto a conversar con sus visitantes. El señor también apoya cortando hojas de plátano y las ahuma. A los esposos, con 53 años de matrimonio, los acompaña el simpático Pimpin, un perrito pequeño y que no le niega un meneo de cola a nadie.

EL hotel Río Celeste Hideway tiene como patio el bosque, lo que significa que al ir caminando por el lugar es posible toparse diferentes animales silvestres. Foto: Diego Benitez para LN

Compartir sus enseñanzas le ha significado a doña Vicky un nuevo aire: su energía y vitalidad son evidentes. Su actitud recuerda el valor de las personas adultas mayores y todo lo que tienen para aportar y enriquecer a gente más joven.

La cocinera no ve enseñar como un trabajo: se nota su disfrute y, además, lo que hace le permite tener un poco de solvencia y con sus ganancias le emociona comprar regalos para sus ocho nietos y ocho bisnietos. También le encanta comprar colchas y todo “lo lindo” que se necesita para su casa.

Doña Vicky nunca contó con un trabajo formal, por ello, desde abril tiene una pequeña pensión del régimen no contributivo. Por esto contar ahora con otra opción, que además le encanta a sus clientes, es de gran valía en esta etapa de su vida.

“Tengo un ingresito para mis necesidades. Soy amante de las cobijas y de tener mis cosas. Trabajé desde muy joven: ordeñando, en una pollera y luego en casas con los quehaceres. Me gusta mucho lo que hago, me encanta hacer picadillo de banano cuadrado verde. Me gusta mucho la comida tradicional”, contó la originaria de Tilarán.

La adulta mayor espera recibir en su casa a más costarricenses. Por ahora, su experiencia ha sido sobre todo con personas extranjeras, a quienes les ha encantado palmear tortillas.

Edier y su padre Miguel Solano son el espíritu de Frog Paradise. Foto: Diego Benitez para LN

Un paraíso de ranitas “en el patio” de la casa Copiado!

En Bijagua, de Upala, un lugar para descubrir en la Zona Norte de Costa Rica, es posible ver a la danta, el mamífero más grande del país. Sin embargo, hay más maravillas naturales que encantarán los sentidos, entre ellas, muchas especies de ranas.

Miguel Soto Obando, un emprendedor de la zona, dejó de lado la tradición y apostó por honrar su amor por la naturaleza. El lugar en el que vive antes se utilizaba para ganado y agricultura, sin embargo, el sitio se restauró y hoy “en el patio de la casa” cuenta con un bosque secundario de 20 años que es el hogar de muchas especies.

Frog Paradise (el paraíso de las ranas) ofrece tours de día y de noche: en los primeros es posible avistar monos, perezosos y gran variedad de aves. De noche, con focos como acompañantes, está la posibilidad de expedicionar la zona y asombrarse desde los primeros metros al toparse con gran cantidad de ranitas (hay más de 20 especies).

En la experiencia nocturna en solo 50 metros de recorrido vimos cuatro ranitas, entre ellas la simbólica blue jeans, que es característica por su color rojo y patitas azules, como si llevara pantalón, además de ser un anfibio que posee veneno neurotóxico.

En la caminata fue posible observar también a la ladrona pigmea, varias ranas rojas de ojos verdes; a un basilisco, entre otros llamativos ejemplares.

La guía es cálida, y don Miguel, de 61 años, ha trabajado duro para ofrecer un servicio que saque adelante a su familia y exalte la biodiversidad. El emprendimiento es familiar y algo para destacar es cómo cada miembro aporta.

El río al que se puede llegar visitando Cataratas Bijagua. Foto: Diego Benitez

Al lugar, que funciona como atracción turística hace unos 10 años, llegan turistas que no hablan español. Por ello, Edier Soto, de 30 años e hijo de don Miguel, les hace una introducción para que sepan a lo que van. El muchacho también instruyó a su padre con frases indispensables para que se pueda comunicar en inglés.

Edier no asiste al recorrido por los senderos porque al nacer tuvo una complicación que le dificulta caminar, sin embargo, eso no es limitante para que apoye con sus diferentes habilidades el proyecto familiar.

“A mi hijo que estudia administración de empresas y contaduría pública se le ha dificultado encontrar trabajo por su discapacidad, entonces esta es una forma de ayudarnos entre todos”, dijo don Miguel.

“Requiero trabajar sentado, en empresas me han dicho que califico para el puesto, pero que se requiere que permanezca de pie”, dijo el joven, quien se ha preparado en inglés y publicidad.

“Aquí mi función es recibir al cliente, darle recomendaciones, explicarles la temática y dejarlo en manos de Miguel, mi papá, quien poco a poco ha ido aprendiendo frases para comunicarse”, añadió.

Para don Miguel no ha sido difícil la comunicación y al final de cada caminata los visitantes salen agradecidos y sorprendidos por la vehemencia del guía, quien carga un librito en el que aparecen los diferentes tipos de especies y sus características.

“Como proyecto familiar es importante trabajar como familia. Trabajar con Edier es muy valioso y para él también lo es por las dificultades con las que ha topado cuando antes le han negado un empleo. Estoy muy agradecido con Dios: toda la parte de plantar y cuidar la naturaleza la hago yo”, dijo el guía, quien aparte de Edier tiene cinco hijas.

Edier está concentrado en hacer crecer la microempresa y darla a conocer a través de las redes sociales de Frog Paradise.

La caminata nocturna se hace en mínimo hora y media, tiempo en el que sus sentidos no dejarán de asombrarse.

Así luce la poza de agua caliente en medio del bosque de Finca Carmela. Foto: DIego Benitez.

Inmersión en el bosque e imponentes cataratas Copiado!

En Bijagua, además de ver animales que usualmente no contemplaríamos y de aprender a preparar platillos tradicionales, es posible acceder a otro tipo de maravillas naturales ingresando al bosque.

Dos diferentes emprendimientos le permitirán vivir ahí experiencias naturales: Cataratas Bijagua y Finca Carmela.

Cataratas Bijagua es un negocio que se ha levantado una y otra vez. Primero se sobrepuso a los embates del huracán Otto y posteriormente a la pandemia.

En este lugar, luego de una considerable caminata que requiere de cierta condición física, es posible llegar a un río limpio y rodeado de enormes rocas que “dejó” Otto. Además, se puede ir por los senderos a un mirador y a dos cataratas.

En el lugar, que genera su electricidad gracias a una turbina Peltón que aprovecha la caída del agua, cuenta con siete cabañas con corredor desde donde se pueden avistar diferentes animales.

Edwin Herrera Ugalde es uno de los líderes de este proyecto que integran cinco hermanos. Al sitio se puede ingresar aún sin ser huésped.

Este rincón natural fue restaurado luego de que Otto causara estragos, que se llevara muchos árboles y en su lugar dejara solo barro y palos. Ellos se sostuvieron gracias a sus ahorros y decidieron salir adelante. Llegó la pandemia y se volvieron a levantar. Apenas se retiraron las restricciones por la covid-19 empezaron una vez más y hoy don Edwin y su familia esperan recibir a costarricenses para que descubran las bondades de un bosque virgen.

Alex Ordoñez tiene un tesoro escondido en Finca Carmela, entre Río Celeste y Bijagua. Foto: Diego Benitez para LN.

***

Entre Rio Celeste y Bijagua se ubica Finca Carmela, donde tienen un restaurante que ha sido noticia en España por su carne ahumada; senderos para descubrir animales y un secreto.

Don Alex Ordoñez, un soñador que ha trabajado como guía turístico y que aprendió francés en un curso de “82 horas” (el cual perfeccionó gracias a su interacción con los clientes), tiene un rincón exclusivo en medio del bosque.

El espacio es ideal para grupos pequeños o para parejas que quieran vivir un momento especial. La propuesta es exclusiva e intima y cuenta con una piscina de agua bajo los árboles. Las hojas verdes y flores rosadas rodean la poza que esta antecedida por una pequeña e imponente cascada de agua helada en la que es posible realizarse una mascarilla natural de barro.

“Las aguas provienen de las entrañas de la montaña. Aquí todo es puro y usamos productos biodegradables. También tenemos tour en la finca en el que hay caña, cacao, cardamomo y plantas medicinales. Luego podemos moler la caña y también hacer café. Pero ahorita la estrella de este emprendimiento es el tesoro escondido que queremos ofrecer de a poquitos, con exclusividad porque es una experiencia única”, detalló Ordoñez, quien también se dedica a capacitar a jóvenes que buscan un oficio.

La piscina nació en medio de momentos de carencia. Cuando la covid-19 dejó sin trabajo a Alex, de 49 años, buscó cómo reinventarse. Un domingo, en medio de la desesperación de “¿qué hacer?”, ideó el proyecto, que se anuncia por agencias francesas.

“Esta es una experiencia mágica que puede disfrutarse con vinos, frutas y quesos”, comentó el guía y emprendedor, quien cursó hasta sexto grado de la escuela.

La danta y su bebé sandía. La madre usa un collar de monitoreo como parte del programa de conservación. Los radiocollares satelitales GPS permiten monitorear sus movimientos en el llamado corredor biológico Tenorio Miravalles y entender en qué lugares prefieren estar y cuáles sitios es necesario reforestar. Aunque llevara el collar, no es tan fácil ubicarla y menos que mostrara a su bebé. Verlos fue una suerte. Foto: Diego Benitez.

***

Lo descrito antes es Bijagua, un rincón que al llegar probablemente le mostrará aún más.

***

¿Se le antoja Bijagua? Copiado!

Esta es una lista de lugares y descuentos que puede aprovechar durante setiembre en el marco del Mes de la Danta.

-El Hotel Río Celeste Hideaway tendrá promociones para nacionales y extranjeros a partir del 20 de setiembre y durante octubre. Para más información escriba al 6061-7193 o al info@riocelestehideaway.com

-Origins Lodge: tercera noche gratis al reservar dos. Para más información escriba al 7145-3733 o a marketing@originslodge.com

-Tenorio Lodge: 40% de descuento al reservar dos noches. Oferta válida para nacionales y residentes. Para más información al 8886 5382 o a infos@tenoriolodge.com

-Casitas Tenorio: 30% descuento en todo el hospedaje. Hay que reservar en línea con la promoción “DANTA” y pagar en efectivo. Para detalles del sitio web, escriba al 8439 9084 o a info@casitastenorio.com.

-Aves de tierras altas: al reservar tres noches se pagan solamente dos. Para más información escriba al 8844:6167 o a avesdetierrasaltas@gmail.com.

-Valle del tapir (Tapir Valley): 20% de descuento. Información adicional al: 8507 6334 o escribiendo a tapirvalley@gamil.com

-Frog Paradise: 20% de descuento. Más información al: 8634 7402 y al correo frogsparadise@gmail.com.

-Rancho de Moncho: estadía por noche para cinco personas: ₡30.000, y ₡25.000 por noche para parejas. Más detalles al 8845-7686.

-Cataratas Bijagua: 20% de descuento durante el mes de la danta: Más detalles al 8517-0327 y al info@cataratasbijagua.com

-La Cabaña restaurante: 15% de descuento diciendo que acuden por el Mes de la danta. Más detalles al 6002-1881.

-Bijagua Rainforest Tours: 30% de descuento en los tours. Información al 8998 2954 y a bijaguarainforest@gmail.com

-Tierra Tours: 10% descuento en tours y la poza. Información: 8359-6235 rioceleste2013@gmail.com

-Hotel Cacao: 40% de descuento, más precio especial en un tour al hábitat de las dantas. Información al 6272-0267 y al correo hotelcacao@gmail.com

-Peizería Barrigón: para conocer el menú escriba al 8586-7330

-Si desea ir a la catarata de Río Celeste, este es el horario y costo para ingresar al Parque Nacional: 8 a. m. a 2 p. m. (se puede permanecer dentro hasta las 4 p.m.) y el precio de entrada para nacionales y residentes es de ¢800. Extranjeros deben pagar $12.