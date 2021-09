Bajo Chiquito: la salvación de los migrantes al salir del Darién

En el albergue de Lajas Blancas, varios niños son separados momentáneamente de alguno de sus padres o encargados. Eso tiene su razón, y es que en ese sitio son revisados pasaportes y documentos de quienes viajan juntos. En algunos casos, los nombres no coinciden o existen dudas y no se permite la salida en los buses hasta que todo quede aclarado. Según Unicef, ocurren situaciones principalmente con niños haitianos cuyos apellidos no coinciden con las personas que los trasladan, o bien, hay dudas sobre los documentos. Foto Álvaro Sánchez para LN.