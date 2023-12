Atlanta: Guía rápida para conocer la perla sureña de Estados Unidos

Las joyas hay que conocerlas, aunque haya poco tiempo para hacerlo. Atlanta (Georgia, Estados Unidos) es la perla sureña de Estados Unidos, un centro de negocios y transporte importante y un sitio lleno de imperdibles.

En un viaje al estreno del espectáculo Echo del Circo del Sol, que mostró una alianza inédita entre la compañía canadiense y el Instituto Costarricense de Turismo, tuvimos unas horas para recorrer este destino. De esa visita relámpago, les dejo algunos de los imperdibles de Atlanta y varias curiosidades.

El céntrico Centennial Olympic Park

En el centro de Atlanta se halla el Centennial Olympic Park, enorme y hermoso oasis de 85.000 metros cuadrados. Este parque público es legado de los Juegos Olímpicos de 1996 –de allí su nombre–, que se desarrollaron entre el 19 de julio y el 4 de agosto de aquel año en Atlanta.

El Centennial Olympic Park es un sitio de reunión, conciertos y actividades muy importante en el centro de Atlanta y recuerda el legado de los Juegos Olímpicos de 1996. (Doriam Díaz)

Antes del enorme evento deportivo, aquel era un sector olvidado que fue convertido en un espacio público para que la gente pudiese convivir y celebrar el deporte durante las Olimpíadas. Fue una obra de más de $75 millones.

Una tragedia marcó las primeras semanas de este parque: el 27 de julio de 1996 hubo un atentado terrorista que dejó dos muertos –una mujer como víctima directa y un camarógrafo que falleció a causa de un infarto de forma indirecta–, 111 heridos y sembró el pánico en el más grande evento deportivo.

El Centennial Olympic Park mide 85.000 metros cuadrados. Su primera etapa estuvo lista en julio de 1996 justo para las Olimpiadas en Atlanta. (Doriam Díaz)

El estadounidense Eric Robert Rudolph, entonces de 29 años, hizo explotar una bomba debido a su molestia por la multiculturalidad y diversidad de los Juegos. No obstante, pasaron años antes de dar con él. Incluso, Rudolph hizo estallar explosivos en una clínica de abortos y una discoteca gay. Se convirtió en uno de los hombres más buscados en Norteamérica hasta que fue detenido en el 2003 y condenado a cadena perpetua en el 2005.

Actualmente el terrorista tiene 57 años y se encuentra encarcelado y aislado en una prisión de máxima seguridad de Colorado llamada ADX Florence –llamada popularmente como el Alcatraz de las Montañas Rocosas–.

Antes de dar con el verdadero culpable, las autoridades y los medios de comunicación dirigieron su atención hacia el guarda de seguridad Richard Jewell, quien poco antes de la explosión dio la voz de alerta al detectar un bulto extraño (en su interior estaba la bomba). Si bien su heroísmo salvó las vidas de muchas personas, Jewell fue inicialmente tratado como un sospechoso y sufrió el acoso de los medios hasta que, finalmente, el FBI admitió que no él no tenía nada que ver con el atentado. Esta dolorosa historia pesa sobre Atlanta tanto que cerca del sitio donde ocurrió el suceso de 1996, los visitantes encuentran un monumento, inaugurado en el 2021, dedicado a la memoria de Jewell, quien falleció en el 2007.

Todos los medallistas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 son recordados en este sitio en el parque. Se incluye el nombre de la nadadora Claudia Poll (Costa Rica) que obtuvo la presea de oro en los 200 m estilo libre. (Doriam Díaz)

El Parque Olímpico del Centenario, muy famoso por ser escenario de grandes espectáculos y conciertos, tiene un sitio especial para recordar a todos los medallistas de 1996. Y esto abre una veta fabulosa para cualquier costarricense porque fue en esos Juegos Olímpicos que la nadadora Claudia Poll escribió su nombre en dorado en la historia al triunfar en la prueba de 200 m estilo libre. Nuestra primera y única medalla de oro en estas Olimpiadas hasta el momento.

Ver su nombre grabado allí revive las imágenes de aquel glorioso momento en nuestra historia deportiva y obliga a que uno salga de allí repletito de orgullo.

Un detalle donde se ve el nombre de la nadadora Claudia Poll, que obtuvo la medalla de oro para Costa Rica en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Fue una hazaña que hizo historia. (Doriam Díaz)

Aparte de las fuentes, los espacios con árboles y otros atractivos, por supuesto, no faltan en el Parque Centenario de Atlanta unos gigantescos aros del icónico logo de los Juegos, que es uno de esos lugares en que el visitante se toma la foto obligatoria para sus redes sociales y pone el check en su lista de imperdibles.

Una vista del centro de Atlanta desde el Centennial Olympic Park. Este espacio público es frecuentemente usado para conciertos al aire libre. (Doriam Díaz)

Acuario, derechos humanos y Coca Cola

Siempre en el corazón de Atlanta, a tan solo unos pasos al norte del Centennial Olympic Park, está Pemberton Place –que le debe su nombre al farmacéutico que inventó la Coca Cola, John S. Pemberton–, que muestra un conjunto de atracciones sugeridas en todas las guías de viaje a Atlanta: el Georgia Aquarium, el Center for Civil and Human Rights y World of Coca-Cola.

El World of Coca Cola abrió sus puertas en Pemberton Place en mayo del 2007. Antes, durante 17 años, estuvo ubicado en otro punto en Atlanta. (Doriam Díaz)

Vamos uno a uno. El de Georgia es uno de los más grandes acuarios del mundo. Abierto desde el 2005 le ofrece a sus visitantes la posibilidad de observar pingüinos africanos, tiburones ballenas, belugas, leones marinos, delfines, mantarrayas y cientos de especies más.

A una distancia caminable se encuentra el Centro Nacional de los Derechos Civiles y Humanos, en que se exhiben documentos y objetos del destacado ministro bautista y activista Martin Luther King Jr. –nacido en Atlanta el 15 de enero de 1929– y se profundiza en la historia de las luchas y los logros del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como de los derechos humanos alrededor del mundo.

El Georgia Aquarium, que alberga a cientos de especies, es uno de los más grandes en su tipo en el mundo. (Doriam Díaz)

Atlanta es la sede de las oficinas centrales de la compañía Coca Cola, que inspira el tercer espacio en Pemberton Place. Justo al frente del Center for Civil and Human Rights se halla el Mundo de Coca Cola, donde los curiosos van a conocer la historia de la marca, redescubrir sus icónicos anuncios, observar botellas de la bebida creadas en diferentes partes del mundo, acercarse al misterio de “la fórmula secreta” de la popular gaseosa, conocer su influencia de la firma en la cultura popular y probar diferentes productos asociados, entre otras posibilidades.

El Centro Nacional de Derechos Civiles y Humanos comenzó a mostrar una historia de justicia y dignidad en el 2014. Ubicado en Pemberton Place, sus modernas instalaciones miden más de 12.000 metros cuadrados. (Cortesía del National Center for Civil and Human Rights)

El impresionante Mercedes-Benz Stadium

En las inmediaciones del Parque Olímpico Centenario, hay una edificación que deja boquiabierto a propios y extraños desde el 26 de agosto del 2017: el Mercedes-Benz Stadium. Se trata de un recinto para diferentes deportes que costó $1.600 millones; es la sede de los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United F.C. de la MLS y tiene una capacidad para más de 70.000 personas en sus espectáculos deportivos.

Es impresionante no solo por la escultura de un halcón de metal de 12 metros de altura, creada por el artista visual húngaro Gábor Miklós Szőke, sino también por su tecnología: un enorme techo retráctil –no importa el clima, el show continúa– y un tablero digital circular de 500 toneladas. En febrero del 2019, este estadio fue escenario del Super Bowl, en que los New England Patriots triunfaron sobre los Los Angeles Rams y el espectáculo del medio tiempo estuvo protagonizado por Maroon 5, Travis Scott, Big Boi y Bob Esponja.

El Mercedes -Benz Stadium se inauguró en febrero del 2017 y tiene capacidad para más de 70.000 personas. (Doriam Díaz)

Para conocer y recordar a Martin Luther King Jr.

Quizá uno de los imperdibles más significativos es que Atlanta ofrece muchas posibilidades para acercarse a la figura del reverendo Martin Luther King Jr. (1929-1968), gran líder del movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos y un ejemplo alrededor del mundo hasta nuestros días. No solo se trata de recordar su memoria, que aquí lo hacen de una gran manera, sino de mantener vivo su legado y lucha por la justicia social y la igualdad.

A este prominente hijo de Atlanta, que levantó la voz con su sueño y que con protestas pacíficas luchó contra la segregación racial y los prejuicios, se le dedica el Martin Luther King, Jr. National Historic Site. Es uno de los destinos más visitados de la ciudad estadounidense e incluye la casa natal del Dr. King, la Iglesia Histórica Bautista Ebenezer, la tumba del activista, el Centro King y casas antiguas de la zona, entre otros.

Martin Luther King, Jr. National Historic Site es un parque nacional en Atlanta (Georgia) que conserva el vecindario de la avenida Auburn, donde el doctor King nació, creció y predicó. (Doriam Díaz)

Eriza la piel en este parque nacional estar frente a su tumba rodeada de agua –en que descansa junto a la escritora y activista Coretta Scott King, su esposa– y escuchar su voz en el I Have a Dream (Tengo un sueño), el legendario y poderoso discurso que ofreció en las escaleras del Lincoln Memorial de Washington el 28 de agosto de 1963, un año y dos meses antes de convertirse en Premio Nobel de la Paz.

Aquí reposan los restos de Martin Luther King Jr. y de Coretta Scott King, su esposa. En la lápida del líder se lee en inglés: "Libre al fin. Libre al fin. Gracias a Dios Todopoderoso soy libre al fin". (Doriam Díaz)

Sus palabras nos llegan desde unos parlantes. El sitio está colmado de turistas y de frases e información acerca del activista, su trabajo y su huella. No hay cómo no emocionarse al recordar su vida y cómo terminó sus días asesinado a balazos en Memphis (Tennessee), el 4 de abril de 1968, por James Earl Ray, quien le disparó desde el balcón del Lorraine Motel. Cayó el hombre, pero su legado permanece y se hace más significativo.

En frente a la tumba de Martin Luther King Jr., una llama no para de arder. La frase en el piso es clara: El sueño vive, el legado continúa. (Doriam Díaz)

Unos 200 metros más allá, donde aquella zona se vuelve más parecida a un barrio que quedó congelado en el tiempo, ya que muestra casas históricas de la época en que King creció allí, está la casa natal del predicador. La del N.° 501 de la avenida Auburn es una edificación de madera de dos pisos cuya historia se remonta a finales del siglo XIX y fue adquirida por la familia materna del líder en los primeros años del siglo XX.

Fue hogar del célebre personaje hasta sus 12 años –en 1941–. Aunque otras dos familias vivieron allí hasta 1960, la casa fue restaurada y amueblada para que muestre la apariencia que tuvo durante la niñez de King. Los interesados en esta historia pueden asistir a una de las visitas guiadas en el lugar.

Esta es la casa en el N.º 501 de la avenida Auburn en Atlanta donde vivió Martin Luther King Jr. desde su nacimiento hasta los 12 años. (Doriam Díaz)

Escenario de series y películas

¿Hemos visto a Atlanta en la pantalla grande o chica? Por supuesto. Georgia es un importante imán para la producción audiovisual de todo el mundo: medios como La Vanguardia de España y la agencia EFE recuerdan que en el 2018 se filmaron 455 proyectos para el cine y la televisión allí, allí, cuyo impacto ascendió a más de $9.500 millones.

Por ello, Atlanta es un escenario común en producciones reconocidas y, en muchas ocasiones, protagonista. Por ejemplo, el puente de Jackson St. ofrece la vista de la ciudad que se ve en el póster de la primera temporada de la famosa serie The Walking Dead.

El cartel muestra a Rick Grimes, a caballo, llegando a una Atlanta abandonada. (Imagen promocional de AMC)

Si uno se ubica en medio de esta obra de infraestructura, ubicada al sur de la ciudad, logrará unas bellas panorámicas dignas de la portada de cualquier red social y también recordará cuando Grimes despertó en un mundo plagado de zombis y regresó a Atlanta en busca de su esposa e hijo.

Gracias a 'The Walking Dead', el puente de la calle Jackson se ha vuelto una parada corta necesaria para los seguidores de la TV y los curiosos. Esta es la vista. (Doriam Díaz)

En cuestión de cinco o diez minutos, los curiosos logran esta marca en su lista y están listos para avanzar hacia el siguiente sitio. No obstante, los verdaderos fans de la serie van más allá y recorren a pie o en algún medio de transporte los diferentes sitios que se usaron en la grabación de The Walking Dead en la ciudad estadounidense.

Para los fanáticos de la películas de Los juegos del hambre, en Atlanta pueden encontrar recorridos especializados en su afición. Fiebre o no, hay que visitar Swan House, hermosa residencia en un exclusivo barrio que forma parte del Centro Histórico de Atlanta. En la saga creada a partir de los libros de la autora estadounidense Suzanne Collins, esta fue la mansión del presidente Snow.

La mansión The Swan House está en Buckhead, en el norte de Atlanta, y fue diseñada por el arquitecto Philip T. Shutze. (Doriam Díaz)

Estas son apenas cinco buenas recomendaciones para acercarse brevemente a la brillante perla sureña, en caso de que su paso por Atlanta sea de pocas horas. Sáqueles provecho.