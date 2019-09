“Yo ando ropa, perfume y maquillaje que me han dado aquí. Estoy como una reina. Se me ha levantado mucho la autoestima. Estaba muy mal. El Señor y al Virgen Santísima me abrieron las puertas de este lugar. Esa comida es una bendición. Ahora me siento mejor y me he animado a hacer otras cosas que no hacía. Me siento feliz de estar aquí. Cuando yo tenía 12 años conocí a Sor María Romero”, cuenta.