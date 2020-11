La Fundación tiene un nombre hermoso, “Partir con Dignidad”. Es algo a lo que, sin distingos de ninguna clase, todos aspiramos y, lo que es más importante, todos merecemos. No es necesario darle mucha vuelta. Morir dignamente no es más que una cama limpia y cómoda, ojalá ubicada en nuestra propia casa y no en un hospital, que no haya dolor sino paz, tener a alguien que nos de la mano y nos acompañe en ese momento misterioso en el que damos un salto al vacío y nos dejamos ir hacia el desconocido más allá.