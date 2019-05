“Era complicado porque no tenía mucho tiempo para estudiar. Cuando iban a ser los exámenes de bachi (a inicios de noviembre) yo estaba recibiendo radiación. Terminaba agotada y sintiéndome mal y con costos me daba tiempo de tocar el cuaderno. Me estresaba mucho. A veces lloraba porque no podía estudiar. Si no hubiera sido por Magaly, no hubiera podido. Del colegio no me decían nada, no había preocupación de su parte por mi situación. Magaly hizo lo posible y ella me entregaba pruebas de exámenes de antes para que yo los analizará. Estoy convencida de que el apoyo fue esencial, eso me motivó. También me ayudó la nota de presentación”, cuenta Erika, quien después de recuperarse por completo, quiere ingresar a la carrera de administración aduanera.