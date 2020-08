En cambio, de un momento a otro, en abril del 2018, la noticia de que el “Saqueador de Visalia”, el “Violador de la Región Oriental” o el “Acosador nocturno” había sido descubierto y detenido, activó el engranaje para que recién hace un par de semanas coincidieran el juicio de la sentencia a cadena perpetua para el hoy envejecido y ralentizado DeAngelo, con el estreno del seriado documental de HBO I’ll Be Gone in the Dark (El asesino sin rostro, título en español, ambos originados en el libro del mismo nombre) que aún tiene delirando a lo más exigente de la crítica mundial.