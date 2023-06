Wílmer López indignado: ‘Si Shirley Cruz no va al Mundial perdemos todos’

“Yo lo veo mal, injusto, porque yo creo que ella hizo méritos para estar en este campamento y en el Mundial, porque hay que ser claros, quien no esté ahora va a ser difícil que esté para el final, que ya está tan cerca. Están haciendo algo incomprensible, que si es por fútbol, no tiene lógica”.

Así de claro y directo fue Wílmer López cuando se le consultó qué piensa de la ausencia de Shirley Cruz en la convocatoria de 30 jugadoras para el campamento de preparación de cara al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

“En el campeonato que terminó el sábado se vio cómo Shirley mantuvo un nivel de juego muy bueno y lo jugó completo. Vea su fútbol en semifinales y finales, los cuatro partidos los jugó los 90 minutos. Es más, el último, que fue de 120″, relató el Pato.

También le parece absurdo que algunas personas digan que ya es una jugadora retirada, cuando en realidad ha estado más activa que otras que terminaron antes su presencia en el torneo.

Y la capitana fue la líder dentro de la manada de leonas para esa remontada que le acaba de deparar el pentacampeonato a Alajuelense en el fútbol femenino.

“Ella está en un buen momento, en buen nivel. Yo no veo que la no convocatoria de ella sea porque anda mal futbolísticamente. No hay un parámetro lógico, no sé en qué se basan para dejarla por fuera”, recalcó Wílmer López.

- Ella siempre había estado en el proceso de Amelia Valverde, pero no en los últimos microciclos. ¿Será una decisión que ya venía de antes?

- En los últimos microciclos no la convocó, que fueron cortos. No la llamaron, pero yo pensaba que era porque ella estaba en tratamiento con la rodilla, preparándose bien.

“Porque el objetivo claro era que ella llegara en buena condición al cierre del campeonato y que estuviera en un buen momento, en buen nivel y que llegara jugando.

“Así lo hizo. El cierre del campeonato fue muy bueno de parte de ella y a nivel colectivo, pero cuando dan la lista y no viene ella, uno se queda pensando y uno llega a la conclusión de que no es por un tema futbolístico.

“Si fuera por la parte futbolística debería estar. Ella hizo méritos de sobra para estar dentro de esa lista. Al no estar dentro de la lista y uno sabe que no es por la parte futbolística, entonces en qué se basarán”.

- ¿Será que incomoda el liderazgo que ella tiene? Porque uno ve que realmente las muchachas le hacen caso a Shirley Cruz y eso no es malo en el fútbol. De hecho, se necesitan futbolistas así.

- Es que más bien eso es una gran ayuda para quien la dirija. Si usted tiene una persona con experiencia, con gran rodaje y que cuenta con un respeto a nivel internacional como Shirley, eso ayuda a la hora de hablar, de la motivación, de jugar, porque juega muchísimo y dejar por fuera a quien te puede colaborar demasiado dentro de la cancha y fuera de ella, es donde uno dice pero qué están pensando.

“Son las cosas que uno no entiende, porque no le ve uno por dónde o cuál es la situación por la que a ella no la convocaron”.

- En el caso definitivo de que Shirley Cruz no vaya al Mundial, ¿quién pierde más, ella, o la Selección Femenina como tal?

- Perdemos todos, por todo. Si fuera que en la Selección Femenina tenemos jugadoras que han ido a más Mundiales, no haría falta que vaya ella, porque habrá futbolistas con más experiencia, que tienen recorrido, pero es que no hay otra como ella.

“Shirley sería una de las jugadoras que repetiría este Mundial y llegaría con más experiencia a nivel internacional por el rodaje que ella ha tenido, por lo que vivió ella a nivel profesional futbolísticamente y eso lo dejamos por fuera.

“Si Shirley Cruz no va al Mundial perdemos todos. Pierde ella por no poder actuar en el Mundial, que era una gran ilusión.

“Pierden las otras jugadoras porque no tendrán a la par a su líder, a esa jugadora que tanto las inspira, que es capaz de inyectarles más coraje, que es una jugadora de peso como Shirley.

“Y pierde el fútbol, porque repito, vea que ella terminó jugando el campeonato y haciéndolo muy bien”.

- Aunque nadie en la Federación se ha referido aún a esto, al hacer averiguaciones, hay quienes son del pensar que Shirley ya no corre igual. Sin embargo, tengo entendido que en esta final, ella fue una de las jugadoras de Alajuelense que corrió más. ¿Es cierto?

- Exactamente, todas ellas juegan siempre con GPS y se pueden ver las estadísticas de lo que ella corre y es una de las jugadoras que más recorridos hace durante todo el partido.

“A pesar de que ella es una jugadora que tiene hasta cierto punto una limitación, que es la situación en su pierna, pero la realidad es que a la hora de la hora no la limita, para nada, porque se ve el esfuerzo, se ve la entrega, se ven los recorridos que ella hace y ni qué hablar de la calidad del fútbol que hace”.

- ¿Pudo hablar con ella?

- No, no he hablado con ella absolutamente nada porque hay que darle su espacio. Conociéndola, me imagino que debe de estar dolida, porque la ilusión de ella, como de cualquier jugadora, era mantener la esperanza de estar en esa convocatoria.

“Porque repito, no está en esa convocatoria y eso es prácticamente estar fuera para el Mundial. Me imagino que por su profesionalismo, por su experiencia, por todo lo que encierra ella, se va a mantener al margen de lo que se puede decir, de lo que se pueda hablar.

“Yo la conozco muy bien y sé que ella no va a hacer polémica, pero todos sabemos que es una injusticia lo que están haciendo”.