Silbatina a Johan Venegas mortificó y le dolió a todos en la Selección de Costa Rica

Johan Venegas entró de cambio y falló una ocasión clara de gol en el partido de despedida de la Selección de Costa Rica.

De inmediato, la mayoría de aficionados que estaban presentes en el Estadio Nacional lo silbaron. Y no pasó solo esa vez, ocurrió también cada vez que tocaba balón.

No es la primera vez que el futbolista afronta una situación así. Y si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que es muy fuerte de mente.

Lo vive siempre en un clásico, ya fuera cuando se había marchado a Saprissa, o después, con su regreso a Alajuelense. Pero al final de cuentas, eso no viene al caso.

En la Selección Nacional los resentimientos deben quedar de lado. Si un jugador está ahí es porque el técnico lo creyó pertinente y esa es la posición de cada integrante de la Tricolor.

Porque esa silbatina no golpeó en sí solamente a Johan Venegas. Fue algo que le dolió a todo el grupo.

“A mí no me gustó, lo respeto, pero no concuerdo con eso, porque era un día especial. Ya hablamos sobre el resumen de todo lo que representaba este partido. Es apoyar a todos. Si atacamos a un jugador, es atacar a todos. Entre todos somos más fuertes”, expresó Kendall Waston.

El defensor no fue el único que se refirió sobre esa situación que fue lo único malo en el partido de despedida de la Sele.

“Sobre eso lo que le pido a la afición es que apoyen si están de acuerdo o no en una convocatoria. La lista el profe la pensó demasiado. Ojalá si Johan anota en el Mundial, lo celebremos todos. Independientemente estén de acuerdo o no, que nos apoyen, la Selección somos todo el grupo”, apuntó Bryan Ruiz.

El capitán de la Nacional insistió en que este es un grupo que tiene tiempo de trabajar junto.

“Nos respaldamos y el respaldo hacia Johan está y entre todos nos vamos a seguir apoyando hasta el final”, insistió Ruiz.

Después de la fiesta y que ya esas tensiones habían mermado, con ese mensaje del valor de la familia que se plasmó en la cancha, Luis Fernando Suárez también recibió consultas sobre los reproches de la afición a Johan Venegas.

“Yo creo que son situaciones que cuando uno tiene carácter, debe afrontarlo de la mejor manera y Johan lo tiene. No me preocupa, me preocuparía si fuera un chico. Sigo confiando en él”, afirmó Luis Fernando Suárez.

Durante la rueda de prensa, el seleccionador recibió otra consulta relacionada con que en su club, también hay aficionados molestos con el rendimiento de Venegas y que si no cree que alborotó más la tensión, al señalar que es caprichoso y por eso lo incluyó en su lista final para Qatar.

“Lo vas a ver en el Mundial”, dijo Suárez. Unos minutos después añadió: “Yo espero al Venegas que siempre ha jugado bien en la Selección, básicamente es eso y tengo confianza en él”.