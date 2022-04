Shirley Cruz le habla a la afición: ‘Nosotras también nos jugamos el sueño mundialista’

Shirley Cruz espera que el próximo 12 de abril la afición sea uno de sus baluartes -como sucedió con la masculina- en el partido ante Guatemala en el Estadio Nacional, donde necesitan dejarse la victoria para acceder a la ronda final de la eliminatoria mundialista. Antes de ese compromiso, la Sele visitará Curazao (este sábado 5 p. m.) con la misma obligación, pues de esta fase solo clasifica el primer lugar y en este momento la Tricolor está empatada en puntos con las chapinas.

Las entradas para el duelo en casa están a la venta en la plataforma digital Specialticket.net con un costo de ₡5.000 para la gradería de sombra este, única habilitada.

-- ¿Cómo traspasar esa emoción de la afición con la selección masculina para la selección femenina?

Gracias a Dios que se terminó en una racha muy positiva, con ilusión para el mundial, porque lo que la gente no sabe es que también dependemos de ellos. Si a ellos les va mal, nos recae a todo el resto de selecciones. Eso es lo que la gente no entiende, que para bien o para mal, nosotros dependemos de ellos, en la parte emocional... esto que se vio en el país, quedé sorprendida de lo que se es capaz cuando todos nos ponemos a luchar por un objetivo, que era ver el estadio lleno y ver el recibimiento que les dieron. Eso es lo que uno espera, lo que nosotras esperamos, que dentro de toda esa crítica que se le ha dado a la profe, pues ya no hay mañana, nosotras también nos jugamos todo en dos partidos, son dos partidos para seguir con vida o dos partidos para que se nos apague el sueño. Aquí venimos a luchar por eso, pero necesitamos el apoyo de prensa, de aficionados, y nosotras vamos a estar ahí, dando lo mejor para que se cumpla el sueño mundialista.

-- ¿Cómo enviarle ese mensaje a la afición para que llegue al estadio?

Es mejor hablar con ejemplos, como se sintió la Selección masculina acuerpada por todo el país, aunque yo no estuviera dentro de la cancha, me sentí como uno de ellos, porque sentir ese apoyo extra que los rivales vivan la presión que ejerce la afición en el estadio... eso da un empujón para seguir haciendo las cosas bien, a veces no es solo criticar a los medios de comunicación, sino también llegar al estadio, creo que nosotras nos hemos ganado ese derecho, a veces hay partidos malos y esto es fútbol, pero nosotras siempre estamos dispuestas a dar el 100% cuando venimos a la Selección. Decirle a todo ese público que nosotras vamos a estar siempre tratando de cumplir ese sueño. Nosotras, como dicen, somos los soldados, no tenemos ejército, entonces somos los soldados que vamos a defender a Costa Rica donde quiera que vayamos, esperamos que llegue el público y nos apoye porque nosotras también nos jugamos el sueño mundialista.

-- ¿Usted personalmente anhela ver un estadio con mucho público en el cierre de su carrera?

Caro, ya me tocó vivirlo una vez con mi club y claro que me gustaría con la Selección, pero no solo pensando en mí, sino en mis compañeras, en todo lo que ellas hacen. Hay muchas chicas que cuando llegan acá (a entrenar), deben irse rápido porque deben trabajar, o sea que el sacrificio que ellas hacen es bastante. A veces la gente piensa que le están pagando el día a uno aquí. Venimos acá porque la profe confía en que tenemos el talento para representar el país y nosotras queremos hacer las cosas de la mejor manera, vamos a ser el equipo que tratará de dejar el nombre de Costa Rica en alto. Necesitamos el apoyo porque nos jugamos el último chance para estar en el premundial. Esperamos que toda esa gente llegue al estadio y nos apoye, nos ayude, creo que eso es una manera de demostrar que el fútbol femenino se está volviendo cultura en Costa Rica.

-- ¿Cuál es el deber de Costa Rica?

Los equipos han crecido, no solo Costa Rica crece, por decirlo así. Esta eliminatoria abre más espacios a más países del Caribe. Y para bien o para mal, se desconocía un poco porque de la eliminatoria de ellos no se tiene mucha información, conseguir partidos de Curazao a veces es difícil, solo lo que hay en Youtube... Pero son equipos más ordenados, sí se nota la inexperiencia y nosotras tenemos que enfocarnos más en nosotras, porque a como pueden ser estructurados o desordenados, el mismo desorden complica un poco más. Ahorita nada más analizarnos nosotras, ver las cosas que hay que cambiar y sabemos que debemos ganar sí o sí.

-- ¿Qué siente que aprendió la Selección de la pasada eliminatoria, cuando recibieron muchas críticas?

La crítica hoy es parte de... antes no se hablaba mucho porque no estábamos expuestas. Ahora todo mundo tiene más acceso a la información por medio de las redes sociales, ven los partidos. Somos conscientes, tal vez la consciencia que no teníamos es que nos llegó muy rápido, no estábamos preparadas para esto, para ese cambio y las que estamos adentro es solo tener calma. El ejemplo lo tenemos con la Selección masculina, hubo mucha crítica, los tenían acribillados a los pobres y cuando se decidió unir como país, prensa y aficionados, se vio otra cosa. Son cosas que debemos ir aprendiendo a manejar ese estrés que se vive fuera. Pero cuando hay mucha crítica cerramos un poquito el grupo para trabajar en el objetivo. Es solo dejar el nerviosismo, lo que se habla y seguir trabajando para el objetivo.

-- ¿Y futbolísticamente cómo aprendió usted y el grupo?

Ese partido contra Jamaica (derrota de 1-0) fue doloroso porque ellas llegaron tal vez tres veces, fueron eficientes, porque la verdad fue esa. Nosotras empezamos a intentar el empate o si teníamos la posibilidad de marcar algún gol para ganar, pero no se logró. Al final Jamaica se ha ido ordenando, fueron al mundial y la mayoría juegan afuera, conversé con una de ellas y ni conoce Jamaica. Son ventajas al tener doble nacionalidad. Nosotras debemos crecer aquí en el país, salir y aprovechar alguna oportunidad afuera. Ahorita tenemos un buen momento, hay buenas jugadoras, una buena generación y el trabajo en algún momento tiene que pagar, los resultados a veces no han sido buenos pero en algún momento vamos a recoger los frutos.