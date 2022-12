Selección Nacional pierde dos piezas vitales tras el Mundial Qatar 2022

La Selección Nacional concluyó su participación en el Mundial Qatar 2022 y dos piezas vitales en el engranaje del técnico Luis Fernando Suárez, dieron a conocer, en sus redes sociales, que ya no continuarán en el combinado patrio.

Tanto el entrenador de porteros, Luis Gabelo Conejo, como el preparador físico Erick Sánchez, se despidieron en su página de Instagram y agradecieron el apoyo de los jugadores. quienes al mismo tiempo destacaron su profesionalismo en el combinado nacional mayor.

El primero en dar a conocer su decisión fue Luis Gabelo, quien fue el portero titular en el Mundial de Italia 90 y en los últimos mundiales se desempeñó como entrenador de porteros.

“Bueno, llegó la hora de disfrutar la fiesta y vaya que fiesta, mi último Mundial. Feliz de dar mis últimas caricias a un balón y cerrando un ciclo con tres extraordinarios porteros, de los cuales tuve la dicha de reclutar a escasos 15 añitos en diferentes años y al día de hoy, con la misma ilusión que el primer día.Gracias Dios por tanto…”, escribió Conejo.

Luis Gabelo fue la gran figura de Costa Rica en el Verano Italiano y posteriormente se integró a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol) desde el año 2000, donde trabajó en los procesos de los técnicos Alexandre Guimaraes, Jorge Luis Pinto, Óscar Machillo Ramírez y Luis Fernando Suárez en los mundiales de Corea y Japón 2002, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 respectivamente.

Uno de los primeros en contestar a la decisión de Conejo fue el volante Celso Borges, quien le expresó su admiración con un “¡El honor ha sido nuestro Gabelo!”.

Por su parte, el preparador de porteros, Erick Sánchez, también le dijo adiós a la Sele, luego de más de una década laborando para la Fedefutbol.

“¡Fin del trayecto!. No renuncio ni me despiden, simplemente mi contrato ha finalizado y es tiempo de encontrar otros aires. Quiero agradecer a todos los que de corazón me apoyaron durante estos 12 años; a mi familia, amigos, dirigentes, y especialmente a los jugadores”, declaró Sánchez.

El preparador físico continúo: “Soy un afortunado de haber coincidido con la mejor generación de jugadores de la historia del fútbol costarricense, quienes llevaron a tres Copas del Mundo. Mejores cosas de seguro vendrán, de eso no tengo duda. Hasta pronto y un abrazo a todos”, reiteró Sánchez.

Ante su decisión el volante Yeltsin Tejeda le respondió: “Gracias por tanto”, agradeciéndole todo el tiempo que los acompañó en el combinado patrio.