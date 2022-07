Selección Femenina de Costa Rica clama por una liga tica mucho más fuerte

La Selección Femenina de Costa Rica amarró su clasificación al Mundial Mayor de Australia y Nueva Zelanda 2023 y ahora tiene toda la intención de pelear un boleto para los Juegos Olímpicos de París 2024. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Todas cargaban con aquella gran frustración y decepción de quedar fuera del Mundial de Francia en 2019. Ninguna quería pasar de nuevo por ese trago amargo y por eso es que esta clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 representa tanto para cada integrante de la Selección Femenina de Costa Rica.

Habían hecho lo suyo, que era ganarle a Panamá y después a Trinidad y Tobago; pero ese propio viernes debían esperar al resultado del otro juego.

Cuenta Melissa Herrera que cuando ese boleto mundialista para Costa Rica era 100% real, el grupo tenía todo el derecho de celebrar en el hotel, porque es algo que no se consigue todos los días.

“Hace cuatro años nos quedamos fuera por cosas del fútbol y por cosas de la vida. Felices, agradecidas con Dios por la oportunidad y todas estamos alegres y celebrando, contó la atacante que milita en Francia.

Pero dijo que al día siguiente esa algarabía quedó atrás, porque este lunes, a partir de las 5 p. m., las ticas se enfrentan a Canadá, en el último juego de la fase de grupos del Campeonato Concacaf W 2022.

“Para muchos son las favoritas, son las actuales campeonas olímpicas, que para todas las personas son las que van a llegar a la final. Nosotras no tenemos nada contra eso, más bien tenemos que enfocarnos en lo que debemos hacer para hacer un partido inteligente. No hay ninguna presión, ya estamos dentro del Mundial. Ahora es trabajar para entrar a los Juegos Olímpicos y seguir haciendo las cosas bien”, apuntó Herrera.

Contó que el equipo está muy motivado porque las cosas le han salido bien a la ‘Sele’ Femenina desde el día uno y que ellas ven a Canadá como un día más, como un partido más.

“Nada diferente, es un equipo que exige más, pero nosotras estamos listas para todo”, advirtió.

Ella tiene un poco más de rodaje al militar en Europa y cree que este Mundial de Australia y Nueva Zelanda tiene que repercutir más en el desarrollo del fútbol nacional.

“Es momento que la liga de Costa Rica tenga más peso. Tenemos demasiados años de tener una liga que por lo menos tenemos jugadoras en el país que han podido estar activas, pero que no es ni años luz la competición que tiene hoy México, Estados Unidos, Canadá y hasta jugadoras de Haití y Jamaica”, reseñó.

Al pronunciar eso, se acordó de algo que quería decir y es que hace unos días, antes de viajar a Monterrey para disputar este Premundial, la ‘Sele’ Femenina tuvo dos fogueos contra Haití.

“Escuché muchos comentarios diciendo que eran fogueos contra una selección muy baja y no. A ver... Yo creo que ustedes deben hacer un análisis y saber que Haití tiene a la mayoría de jugadoras en la liga francesa, en la cual actualmente estoy yo”.

Indicó que Jamaica también tiene a la mayoría de sus futbolistas en Inglaterra.

“Yo creo que nosotras nos hemos quedado atrás en la parte de competitividad en la liga. Es hora de que la Federación y todos hagan un análisis y ver qué nos pueden dar más a las jugadoras de Costa Rica, porque muy pocas estamos afuera y con lo poco que tenemos, con la muy poca competencia que da la liga, porque son dos o tres equipos de un nivel muy parecido y las demás no están en ese mismo nivel, hacemos grandes cosas y por eso estoy muy orgullosa de todas”, explicó.

Herrera insiste en que ver a jugadoras que no están fuera del ámbito costarricense y son mejores que las que están afuera, para ella es un orgullo.

“Yo esperaría que Costa Rica en algún momento haga una liga más fuerte, una liga profesional y que nosotras podamos sacar más jugadoras de ahí para la Selección”.

Melissa Herrera detalló que ellas como grupo celebraron el viernes, pero que ya hicieron un punto y aparte y que están concentradas en el partido.

“Aquí no hay confianza, no había confianza ni contra Panamá, ni contra Trinidad. No ha habido confianza. Esa palabra no existe para nosotras. Estamos preparadas porque al final había que ganarle a todos los equipos, si queremos ir también a unos Juegos Olímpicos”, citó.

Y agregó: “Ya conseguimos el primer boleto, pero aquí esta Selección tiene en mente ir al Mundial y a los Olímpicos. Es complicado, pero tenemos un panorama muy diferente a años atrás”.

Dijo que hoy por hoy realmente está en ellas mismas cerrar en el primer lugar del grupo B de este torneo, porque Canadá y Costa Rica tienen los mismos puntos y los mismos goles.

“Tendremos charlas con el cuerpo técnico y veremos cuáles son las propuestas. Aquí no hay confianza, no hay miedo, más bien hay muchísimas ganas de jugar ese partido y seguir haciendo las cosas bien”.

Herrera dice que evidentemente Canadá es el favorito, pero que la Selección Femenina seguirá a como lo viene haciendo, trabajando en silencio.

“Vamos a salir al partido a dar lo mejor y al final el fútbol siempre es el que decide. Son selecciones que son potencia a nivel de Concacaf, pero nosotras hemos demostrado que somos un equipo con peso”, finalizó Melissa Herrera.

En este Campeonato Concacaf W 2022, los primeros dos equipos de cada grupo clasifican al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Por parte del grupo B, las plazas fijas ya están repartidas entre Costa Rica y Canadá.

Pero para el fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de París 2024, Concacaf solo tiene dos plazas.

El cupo directo es para el equipo que gane esta competición de Concacaf; mientras que los países que finalicen en el segundo y tercer lugar irán a un repechaje para pelear por el otro espacio reservado para el fútbol femenino del área en la fiesta olímpica.